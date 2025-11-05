शाहजहांपुर में दबिश के दौरान आरोपित के पिता की मृत्यु , पुलिस पर पीटकर छत से फेंकने का आरोप

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। जानलेवा हमले के आरोपित को पकड़ने गई पुलिस ने उसके बुजुर्ग पिता की पिटाई कर दी। स्वजन का आरोप है कि छत से धक्का दे दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले पुलिस पर आरोप लगाने व मदद की गुहार लगाने का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

तिलहर के निजामगंज के चमर गौटिया मुहल्ला निवासी अभिषेक कुमार का पड़ोसी अमन शुक्ला से तीन माह पहले विवाद हुआ था। उस प्रकरण में अभिषेक पर जनलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया गया था। तब से आरोपित की पुलिस तलाश कर रही थी। बुधवार सुबह पुलिस उसके घर दबिश देने गई थी। अभिषेक के चाचा उमाशंकर का आरोप है कि पुलिस जबरन घर में घुस गई।