चौक क्षेत्र के एक मुहल्ला निवासी महिला ने 26 जून को प्राथमिकी पंजीकृत कराई। महिला ने किराना दुकान पर मुहल्ले के अमन गूजर पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। विरोध करने पर अमन ने अपने साथी पूर्व सभासद व पार्षद प्रत्याशी रहे गुलजार उर्फ मुन्ना समेत आठ लोगों के साथ घर में घुसकर महिला व उसके स्वजन से मारपीट की थी।

Shahjahanpur : पूर्व सभासद की गिरफ्तारी पर सपाइयों ने घेरी कोतवाली; जानलेवा हमला करने का आरोपी है पूर्व सभासद

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर : मारपीट समेत कई गंभीर मामलों में आरोपित सपा नेता एवं पूर्व सभासद की गिरफ्तारी से नाराज जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली का घेराव कर लिया। सड़क पर जाम लगाकर पूर्व सभासद को छोड़ने की मांग कर रहे हैं। सीओ सिटी जाम खुलवाने का प्रयास कर रहे है। चौक क्षेत्र के एक मुहल्ला निवासी महिला ने 26 जून को प्राथमिकी पंजीकृत कराई। महिला ने किराना दुकान पर मुहल्ले के अमन गूजर पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। विरोध करने पर अमन ने अपने साथी पूर्व सभासद व पार्षद प्रत्याशी रहे गुलजार उर्फ मुन्ना समेत आठ लोगों के साथ घर में घुसकर महिला व उसके स्वजन से मारपीट की थी। इस मामले में चौक कोतवाली पुलिस ने गुलजार को शनिवार दोपहर बाद गिरफ्तार कर लिया। मामले की जानकारी जब सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खां को लगी तो वह बारिश में ही तमाम कार्यकर्ताओं के साथ चौक कोतवाली का घेराव करने पहुंच गए। पुलिसकर्मियों से नोकझोंक होने के बाद मुख्य गेट के सामने सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया। पूर्व सभासद को छुड़वाने की मांग कर रहे है। सीओ सिटी बीएस वीर कुमार ने बताया कि जाम खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रकरण की गंभीरता से जांच कराकर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

