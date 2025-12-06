Language
    109 सड़कों की एक साथ किस्मत बदलेगी! शाहजहांपुर को मिला विकास का बूस्टर डोज

    By Eugesh Krishna Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 06:21 PM (IST)

    शाहजहांपुर जिले में 109 सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिलेगा। इन सड़कों के बनने से दूरदराज के इलाकों में भी विकास प ...और पढ़ें

    जानकारी देते वि‍त्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। शहर की सड़कों पर अब हिचकोले नहीं लगेंगे। जल्द ही नगर निगम की ओर से इनका सुदृढ़ीकरण कराया जाएगा। राज्य सेक्टर कार्यक्रम के तहत शासन ने 42 हाटमिक्स तथा 67 सीसी सड़कों के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसमें 74 करोड़ 67 लाख आठ हजार रुपये की धनराशि खर्च होने का अनुमान है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शनिवार को कलक्ट्रेट सभागार में इस बारे में विस्तार से जानकारी दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नगर निगम की ओर से शहर में सीवर निस्तारण योजना परियोजना के तहत सीवर लाइन व अमृत योजना के पेयजल पाइप लाइन डालने का कार्य कराया गया। मरम्मत को कराई गई, लेकिन काम की गुणवत्ता खराब होने के कारण अधिकांश मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त और ऊबड़-खाबड़ हो गए। जिसकी वजह से शहरवासियों व राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

    इसको लेकर दोबारा से निर्माण का प्रस्ताव तैयार करे भेजा गया था। जिसको स्वीकृति प्राप्त हो गई है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि 109 सड़कों का पुनर्निर्माण के लिए 74 करोड़ 67 लाख आठ हजार रुपये का पैकेज स्वीकृत हुआ है। इनमें छह सड़क पर दो व दस पर एक करोड़ की लागत आएगी। 34 सड़कें 50 लाख, 51 पर 25-25 लाख रुपये व्यय होंगे।

    आठ सड़क 25 लाख से कम लेकिन पांच लाख से अधिक हैं। इस तरह 109 रोड़ों 74 करोड़ 67 लाख की शहर के लिए स्वीकृत हुई हैं। उन्होंने कहा कि नगर विकास मंत्री का इसमें सहयोग रहा। शहर जब से स्मार्ट सिटी घोषित हुआ तो वैसा दिखेगा भी। यहां बहुत बड़ा परिवर्तन शहर में देखने को मिलेगा। इस दौरान डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नगर आयुक्त डा. बिपिन मिश्र मौजूद रहे।

    सड़क पर व्यापार न करने की अपील

    वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने व्यापारियों से अपील की सड़क के ऊपर सामान रखकर व्यापार न करें, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न हो। बोले कि स्टील की रेलिंग लगाकर सीमा तय कर दी गई उसी के अंदर रहे। आवागमन अवरुद्ध होने पर नगर निगम प्रशासन को कड़ा रुख अपनाने को मजबूर होना पड़ेगा।

    एक करोड़ 72 लाख से 152 सजावटी लाइटें लगेगी

    शहर में सुंदरीकरण के लिए 152 सजावटी स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएगी। यह एक करोड़ 72 लाख 24 हजार रुपये से लगेगी। इनको मुख्य मार्गों पर लगाया जाएगा। इसकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है।

    75 करोड़ 26 लाख से बनेगी आरओबी

    वित्त मंत्री ने बताया कि उनके प्रयास के बाद रिंग रोड़ स्थित क्रासिंग पर एक रेलवे ओवरब्रिज की कार्ययोजना स्वीकृत हो गई है। इस पर 75 करोड़ 26 लाख रुपये से निर्माण होगा। जल्द बजट स्वीकृत होगा।

    इन सड़कों का होगा पुनर्निर्माण

    घंटाघर से चारखंभा तक दो करोड़ 31 लाख 37 हजार रुपये, गोविंदगंज फाटक से सदर चौराहा होकर घंटाघर तक एक करोड़ 83 लाख 97 हजार रुपये से हाट मिक्स रोड का निर्माण कराया जाएगा। इसी तरह से सुभाषनगर तिराहा से कनौजिया अस्पताल तिराहा तक दो करोड़ 56 लाख आठ हजार, कच्चा कटरा से राजघाट पुलिस चौकी तक दो करोड़ पांच लाख 28 हजार, ग्रीन वैली स्कूल से मेजबान होटल तक एक करोड़ 48 लाख 36 हजार रुपये से सड़कें बनाई जाएंगी।

    इस तरह से 42 सड़कों का निर्माण हाटमिक्स से कराया जाएगा, जिनकी लागत 41 करोड़ 39 लाख है। सीसी रोडों का निर्माण लोधीपुर में चिनौर, सरायकाइयां, अजीज, खलीलशर्की समेत सभी वार्डों में स्थित गलियों में कराया जाएगा।जिनके लिए अलग-अलग धनराशि निर्धारित की गई है। सीसी रोडों की संख्या 67 है।इन पर 33 करोड़ 28 लाख खर्च होगा।