शाहजहांपुर की 57 सड़कें होंगी चकाचक! मरम्मत के लिए शासन से 18.765 करोड़ का बजट स्वीकृत
शाहजहांपुर में बाढ़ से क्षतिग्रस्त 57 सड़कों की मरम्मत के लिए 1876.50 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड प्रथम के ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत होगी। लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड प्रथम की 57 सड़कों को गड्ढामुक्त कराने के लिए 39 किमी. लंबी क्षतिग्रस्त सड़कों को सही कराने के लिए शासन ने 1876.50 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया है।
इन सड़कों में से 12 को अति क्षतिग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है, जिनकी कुल लंबाई 2.88 किमी. है। इनकी मरम्मत कार्य के लिए 336.11 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है।
जिन मार्गों पर कार्य कराया जाना है उनमें जलालाबाद–शमसाबाद मोहम्मदाबाद सौरिख बिधूना मार्ग, बेहटा मुरादपुर संपर्क मार्ग, पैलानी उत्तरसे पंखी नगला संपर्क मार्ग, जलालाबाद ढाईघाट मार्ग से मैलानी उत्तर संपर्क मार्ग, तारापुर संपर्क मार्ग, मोहलिया मोहकमपुर संपर्क मार्ग, मिर्जापुर व गुलड़िया संपर्क मार्ग शामिल हैं।
मिर्जापुर परौर से कुंडरी संपर्क मार्ग, दरियागंज अंटा संपर्क मार्ग, तिकोला पुल के पहुंच मार्ग व अतिरिक्त पहुंच मार्ग भरतापुर चिकटिया से पहाड़पुर संपर्क मार्ग व मदनापुर कलान होकर गढ़िया छवि से बदायूं सीमा मार्ग की मरम्मत कराई जाएगी। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता रथिन सिन्हा ने बताया कि जल्द निविदा निकालकर कार्य कराया जाएगा।
