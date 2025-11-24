शाहजहांपुर में ससुराल जा रहे बाइक सवार की हादसे में मौत, परिवार में मचा कोहराम
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक बाइक सवार की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह अपनी ससुराल जा रहा था। दुर्घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, पुलिस जांच कर रही है। इस घटना से परिवार में मातम छा गया है।
संवाद सूत्र, मिर्जापुर। ससुराल जा रहे बाइक सवार ओमपाल की हादसे में मृत्यु हो गई। उनकी बाइक में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। क्षेत्र के ढाई गांव निवासी ओमपाल काफी समय से कांट क्षेत्र के ककरघटा गांव अपनी ससुराल में रह रहे थे। सोमवार को वह किसी से गांव आए थे। शाम को बाइक से वापस ससुराल जा रहे थे।
मिर्जापुर क्षेत्र में जलालाबाद-शमशाबाद मार्ग स्थित पृथ्वीपुर गांव के पास उनकी बाइक में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी जिससे वह घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।
हादसे की जानकारी जब ढाई गांव निवासी स्वजन व ककरघटा ससुराल वालों को हुई तो वह मौके पर पहुंच गए। हादसे के बाद काफी देर तक यातायात भी बाधित रहा। बताया जा रहा है कि जिस वाहन से हादसा हुआ था वह काफी तेज गति से जा रहा था।
कार्यवाहक एसओ सुनील भारद्वाज ने बताया कि हादसा किस वाहन से हुआ था इसकी जानकारी की जा रही है। चालक को जल्द पकड़ लिया जाएगा। इसके लिए आस-पास के प्रतिष्ठानों पर लगे सीसीटीवी फुटेज भी देखे जा रहे हैं।
