    शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री, रामलीला मेले के लिए पुलिस ने लागू किया रूट डायवर्जन; देखें कहां है पार्किंग

    By Ambuj Kumar Mishra Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 09:17 AM (IST)

    शाहजहांपुर में रामलीला मेले के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं। यातायात पुलिस ने बुधवार से शुक्रवार तक रूट डायवर्जन किया है। एसपी राजेश द्विवेदी ने मेले में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और भीड़ को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए।

    एसपी राजेश द्विवेदी ने ओसीएफ व खिरनीबाग रामलीला मेले में जाकर सुरक्षा व्यवस्था देखी।

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। रामलीला मेले को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए है। शहर में बड़े वाहनों के आने-जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। पार्किंग स्थल भी तय कर दिए गए हैं ताकि यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो।

    बुधवार से शुक्रवार रात तक के लिए यातायात पुलिस ने किया रूट डायवर्जन

    यातायात पुलिस ने बुधवार से शुक्रवार देर रात तक के लिए रूटडायवर्जन किया है। यह डायवर्जन शाम पांच से मेला समाप्ति तक रहेगा। मेले के अंदर से लेकर उसके आस-पास भी वाहन ले जाने पर रोक लगा दी गई है। हर मार्ग पर यातायात पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई है।

    • अंटा चौराहा की तरफ से खिरनीबाग चौराहा की तरफ आने वाले सभी वाहनों के आने-जाने पर रोक लगा दी गई।
    • जीआइसी तिराहे की तरफ से खिरनीबाग चौराहा की तरफ कोई भी वाहन नहीं आएगा।
    • पीडब्ल्यूडी तिराहा की तरफ से खिरनीबाग चौराहे की तरफ कोई वाहन नहीं जाएगा।
    • शहर की तरफ आने वाले सभी भारी वाहन हथौड़ा चौराहा से दियूरिया मोड़ से रिंग रोड से निकाले जाएंगे।
    • मछली मार्केट तिराहे से शहर की तरफ आने वाले सभी भारी वाहन को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है।
    • शहवाजनगर तिराहे से शहर की तरफ आने वाले सभी भारी वाहन मेला समाप्ति तक बंद रहेंगे।
    • पीडब्ल्यूडी तिराहे से डिपो तिराहे की तरफ भी वाहन नहीं चलेंगे।
    • ग्वाल टोली चौराहे से डिपो तिराहे के बीच सभी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।
    • रोडवेज, रैनबसेरा तिराहे व दुर्गा तिराहे से डिपो तिराहा की तरफ सभी वाहनों का संचालन बंद रहेगा।
    • कवि तिराहे से दुर्गा तिराहे की तरफ वाहनों का संचालन नहीं होगा।
    • रेलवे स्टेशन की तरफ आने वाले वाहन घंटाघर की तरफ से लालइमली चौराहा से मालगोदाम रोड होते हुए रेलवे
    • स्टेशन के लिए जाएंगे।
    • राजघाट, कनौजिया तिराहे की तरफ से आने वाले वाहन हद्दफ चौकी रोड की तरफ से सुभाष चौराहा से मालगोदाम रोड से होते हुए रेलवे स्टेशन के लिए जाएंगे।
    • हथौड़ा चौराहे की तरफ से रेलवे स्टेशन के लिए रिंग रोड से होकर मछली मार्केट तिराहे, महिला थाना की तरफ से आएंगे।

    यह तय किए गए पार्किंग स्थल

    • निगोही की तरफ से मेला देखने आने वाले वाहन ग्वाल टोली के पास खाली मैदान में पार्क किए जाएंगे।
    • मऊखालसा की तरफ से मेला देखने के लिए आने वाले वाहन एनसीसी मैदान में खड़े किए जाएंगे।
    • बंडा, पुवायां, सिंधौली की तरफ से मेला देखने आने वाले वाहन ओसीएफ मस्जिद के पास खाली मैदान में खड़े किए जाएंगे।
    • रोजा, हथौड़ा की तरफ से मेला देखने आने वाले वाहन महापौर की कोठी के सामने मैदान में खड़े किए जाएंगे।
    • अंटा चौराहा की तरफ से मेला देखने के लिए आने वाले वाहन जेल रोड के पीछे पार्किंग में खड़े किए जाएंगे।

    एसपी राजेश द्विवेदी ने ओसीएफ व खिरनीबाग रामलीला मेले में जाकर सुरक्षा व्यवस्था देखी। भीड़ बढ़ने की वजह से सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। खिरनीबाग रामलीला मेले गुरुवार को रावण का पुतला दहन होना है। ऐसे में मेले में भीड़ भी बढ़ने लगी है।