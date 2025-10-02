शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री, रामलीला मेले के लिए पुलिस ने लागू किया रूट डायवर्जन; देखें कहां है पार्किंग

शाहजहांपुर में रामलीला मेले के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं। यातायात पुलिस ने बुधवार से शुक्रवार तक रूट डायवर्जन किया है। एसपी राजेश द्विवेदी ने मेले में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और भीड़ को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए।

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। रामलीला मेले को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए है। शहर में बड़े वाहनों के आने-जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। पार्किंग स्थल भी तय कर दिए गए हैं ताकि यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो।

बुधवार से शुक्रवार रात तक के लिए यातायात पुलिस ने किया रूट डायवर्जन यातायात पुलिस ने बुधवार से शुक्रवार देर रात तक के लिए रूटडायवर्जन किया है। यह डायवर्जन शाम पांच से मेला समाप्ति तक रहेगा। मेले के अंदर से लेकर उसके आस-पास भी वाहन ले जाने पर रोक लगा दी गई है। हर मार्ग पर यातायात पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई है।