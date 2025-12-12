जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। मालगोदाम रोड स्थित रेलवे स्टेशन के द्वितीय प्रवेश द्वार के सामने रेलवे की जमीन पर बनी दुकानों को हटाने को लेकर विभाग की सख्ती बढ़ गई है। गुरुवार को आइओडब्ल्यू ने एक बार फिर निरीक्षण कर दुकानदारों को कब्जा न छोड़ने पर कार्रवाई की चेतावनी दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रेलवे की ओर से मालगोदाम रोड का चौड़ीकरण करने की तैयारी है, इसके लिए उन दुकानदारों को हटने का नोटिस दिया गया है जो कि रेलवे की जमीन पर आ रहे हैं। नोटिस जारी कर साफ कर दिया था कि सड़क चौड़ीकरण के लिए जमीन खाली करनी होगी। नोटिस के बाद कुछ दुकानदारों ने अपने तीन शेड हटा दिए, जबकि कई स्टे की तैयारी में हैं।