    शाहजहांपुर में मालगोदाम रोड का होगा चौड़ीकरण, रेलवे ने जमीन से जल्‍द अतिक्रमण हटाने के द‍ि‍ए निर्देश

    By Eugesh Krishna Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 10:40 PM (IST)

    शाहजहांपुर में मालगोदाम रोड स्थित रेलवे स्टेशन के द्वितीय प्रवेश द्वार के सामने रेलवे की जमीन पर बनी दुकानों को हटाने को लेकर विभाग की सख्ती बढ़ गई है ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। मालगोदाम रोड स्थित रेलवे स्टेशन के द्वितीय प्रवेश द्वार के सामने रेलवे की जमीन पर बनी दुकानों को हटाने को लेकर विभाग की सख्ती बढ़ गई है। गुरुवार को आइओडब्ल्यू ने एक बार फिर निरीक्षण कर दुकानदारों को कब्जा न छोड़ने पर कार्रवाई की चेतावनी दी।

    रेलवे की ओर से मालगोदाम रोड का चौड़ीकरण करने की तैयारी है, इसके लिए उन दुकानदारों को हटने का नोटिस दिया गया है जो कि रेलवे की जमीन पर आ रहे हैं। नोटिस जारी कर साफ कर दिया था कि सड़क चौड़ीकरण के लिए जमीन खाली करनी होगी। नोटिस के बाद कुछ दुकानदारों ने अपने तीन शेड हटा दिए, जबकि कई स्टे की तैयारी में हैं।

    शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की संयुक्त टीम ने रेलवे निर्माण अधिकारी के साथ मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि वे तुरंत कब्जा हटाएं, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। टीम ने मौके पर अवैध कब्जों को चिह्नित भी किया।

    उधर, दुकानदारों का कहना है कि वे हाईकोर्ट से स्टे लेकर ही आगे की कार्रवाई करेंगे, जिसके चलते रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया फिलहाल अटकती दिख रही है।