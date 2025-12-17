गुम हुए मोबाइल मिलने से लोगों के चेहरे खिले, सर्विलांस व एसओजी ने 25 लाख रुपये के 111 फोन किए बरामद
शाहजहांपुर में सर्विलांस और एसओजी टीम ने गुम हुए 111 मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी कीमत लगभग 25 लाख रुपये है। एसपी राजेश द्विवेदी ने पुलिस लाइंस में लोग ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। सर्विलांस व एसओजी ने 111 मोबाइल फोन बरामद कर लिए जो अलग-अलग क्षेत्रों से गुम हुए थे। जिनकी कीमत करीब 25 लाख रुपये है। एसपी राजेश द्विवेदी ने मंगलवार दोपहर बाद संबंधित व्यक्तियों को मोबाइल दिए तो उन सभी के चेहरे खिल उठे। जिले में बड़ी संख्या में लोगों के फोन गुम या चोरी हो चुके हैं।
सर्विलांस व एसओजी ने 111 मोबाइल किए बरामद
एसपी ने सर्विलांस टीम को मोबाइल बरामद करने के लिए लगाया था। अलग-अलग क्षेत्रों से 111 मोबाइल बरामद करने के बाद उन सभी के मालिकों के बारे में जानकारी जुटाई। मंगलवार को पुलिस लाइंस सभागार में उन सभी को बुलाया गया। एसपी राजेश द्विवेदी ने बारी-बारी से खुद ही सभी को मोबाइल दिए।
एसपी ने कहा कि मोबाइल खरीदते समय उसका आईएमईआई नंबर सुरक्षित रखें। यदि मोबाइल गुम या चोरी हो जाए तो संबंधित थाने या साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचना देनी चाहिए। किसी भी अनजान व्यक्ति या लिंक पर व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं करना चाहिए। गुम मोबाइल की रिपोर्ट थाने व सीईआईआर पोर्टल पर दर्ज करें ताकि ट्रैकिंग जल्द शुरू हो सके।
