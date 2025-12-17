गुम हुए मोबाइल मिलने से लोगों के चेहरे खिले, सर्विलांस व एसओजी ने 25 लाख रुपये के 111 फोन किए बरामद

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। सर्विलांस व एसओजी ने 111 मोबाइल फोन बरामद कर लिए जो अलग-अलग क्षेत्रों से गुम हुए थे। जिनकी कीमत करीब 25 लाख रुपये है। एसपी राजेश द्विवेदी ने मंगलवार दोपहर बाद संबंधित व्यक्तियों को मोबाइल दिए तो उन सभी के चेहरे खिल उठे। जिले में बड़ी संख्या में लोगों के फोन गुम या चोरी हो चुके हैं।

सर्विलांस व एसओजी ने 111 मोबाइल किए बरामद एसपी ने सर्विलांस टीम को मोबाइल बरामद करने के लिए लगाया था। अलग-अलग क्षेत्रों से 111 मोबाइल बरामद करने के बाद उन सभी के मालिकों के बारे में जानकारी जुटाई। मंगलवार को पुलिस लाइंस सभागार में उन सभी को बुलाया गया। एसपी राजेश द्विवेदी ने बारी-बारी से खुद ही सभी को मोबाइल दिए।