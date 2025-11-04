Language
    Momos खाने के बाद दुकानदार को नहीं दिए पैसे, दौड़ा-दौड़ाकर पीटा; तीन के खिलाफ FIR

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 11:27 AM (IST)

    शाहजहांपुर में मोमोज खाने के बाद तीन लोगों ने ठेले वाले को 100 रुपये नहीं दिए। पैसे मांगने पर गाली गलौज की और विरोध करने पर उसे दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। पुलिस ने एक नामजद समेत तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है।

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। मोमोज खाने के बाद तीन लोगों ने ठेले वाले के 100 रुपये नही दिए।रुपये मांगे तो उसके साथ गाली गलौज किया।विरोध करने पर उसे दौड़ा दौड़ाकर पीटा। पुलिस ने मंगलवार को एक नामजद समेत तीन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर ली।

    सदर क्षेत्र के लोहिया कालोनी निवासी मानसी गुप्ता ने बताया पति आशीष गुप्ता शहीद पार्क के सामने मोमोज का ठेला लगाते है। टिकली मुहल्ला निवासी शानू अपने दो अन्य साथियों के साथ मोमोज खाने गया था।

    आशीष ने जब 100 रुपये मांगे तो इन तीनों ने गाली गलौज शुरू कर दिया। विरोध करने पर सरेराह दौड़ा दौड़ाकर पीट दिया। इसके बाद जान से मारने की धमकी देकर चले गए। प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी पंजीकृत कर ली गई। आरोपितों की तलाश की जा रही है।