Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शाहजहांपुर में गुस्साई भीड़ ने प्रेमिका से करवाया प्रेमी का ये हाल, हिंदू लड़की के साथ शहर में घूमते हुए पकड़ा और...

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 05:14 AM (IST)

    लखीमपुर खीरी से आए प्रेमी-प्रेमिका को भीड़ ने पकड़कर धमकाया, जिसके बाद थाने में हंगामे की स्थिति बन गई। दबाव में आकर युवती ने अपने प्रेमी को जूते से पीटा। घटना का वीडियो बुधवार को इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस के अनुसार, किसी ने तहरीर नहीं दी और दोनों पक्ष आपस में समझौता कर लौट गए।    

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। लखीमपुर खीरी से आए प्रेमी-प्रेमिका को भीड़ ने पकड़कर धमकाया। इसके बाद थाने में हंगामा हुआ तो दबाव में आई युवती ने अपने प्रेमी को जूते से पीटा। इसका वीडियो बुधवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। पुलिस का कहना है कि किसी पक्ष से तहरीर नहीं दी गई। वे आपस में समझौता कर लौट गए। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लखीमपुर खीरी निवासी हिंदू युवती व मुस्लिम युवक रविवार को शहर में घूम रहे थे। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने उन्हें रोक लिया। उनका आरोप था कि मुस्लिम युवक छल करके युवती को लाया। अब होटल तलाश रहा है। हंगामा होने पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने चलने को कहा। इस बीच युवती के स्वजन भी आ गए।

    युवती की मां व भीड़ में शामिल लोग युवक को सबक सिखाने पर अड़ गए। उनके दबाव में आई युवती ने प्रेमी को जूते से पीटकर कहा कि अब कभी उसे फोन न करे। इसके बाद दोनों पक्ष थाने से चले गए। थाना प्रभारी अश्वनी सिंह ने कहा कि युवती ने अपनी मां के कहने पर युवक को पीटा था मगर यह घटनाक्रम थाने में नहीं हुआ। मारपीट सड़क पर हुई थी। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।