शाहजहांपुर में गुस्साई भीड़ ने प्रेमिका से करवाया प्रेमी का ये हाल, हिंदू लड़की के साथ शहर में घूमते हुए पकड़ा और...
लखीमपुर खीरी से आए प्रेमी-प्रेमिका को भीड़ ने पकड़कर धमकाया, जिसके बाद थाने में हंगामे की स्थिति बन गई। दबाव में आकर युवती ने अपने प्रेमी को जूते से पीटा। घटना का वीडियो बुधवार को इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस के अनुसार, किसी ने तहरीर नहीं दी और दोनों पक्ष आपस में समझौता कर लौट गए।
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। लखीमपुर खीरी से आए प्रेमी-प्रेमिका को भीड़ ने पकड़कर धमकाया। इसके बाद थाने में हंगामा हुआ तो दबाव में आई युवती ने अपने प्रेमी को जूते से पीटा। इसका वीडियो बुधवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। पुलिस का कहना है कि किसी पक्ष से तहरीर नहीं दी गई। वे आपस में समझौता कर लौट गए।
लखीमपुर खीरी निवासी हिंदू युवती व मुस्लिम युवक रविवार को शहर में घूम रहे थे। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने उन्हें रोक लिया। उनका आरोप था कि मुस्लिम युवक छल करके युवती को लाया। अब होटल तलाश रहा है। हंगामा होने पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने चलने को कहा। इस बीच युवती के स्वजन भी आ गए।
युवती की मां व भीड़ में शामिल लोग युवक को सबक सिखाने पर अड़ गए। उनके दबाव में आई युवती ने प्रेमी को जूते से पीटकर कहा कि अब कभी उसे फोन न करे। इसके बाद दोनों पक्ष थाने से चले गए। थाना प्रभारी अश्वनी सिंह ने कहा कि युवती ने अपनी मां के कहने पर युवक को पीटा था मगर यह घटनाक्रम थाने में नहीं हुआ। मारपीट सड़क पर हुई थी। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
