शाहजहांपुर में गुस्साई भीड़ ने प्रेमिका से करवाया प्रेमी का ये हाल, हिंदू लड़की के साथ शहर में घूमते हुए पकड़ा और...

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। लखीमपुर खीरी से आए प्रेमी-प्रेमिका को भीड़ ने पकड़कर धमकाया। इसके बाद थाने में हंगामा हुआ तो दबाव में आई युवती ने अपने प्रेमी को जूते से पीटा। इसका वीडियो बुधवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। पुलिस का कहना है कि किसी पक्ष से तहरीर नहीं दी गई। वे आपस में समझौता कर लौट गए।

लखीमपुर खीरी निवासी हिंदू युवती व मुस्लिम युवक रविवार को शहर में घूम रहे थे। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने उन्हें रोक लिया। उनका आरोप था कि मुस्लिम युवक छल करके युवती को लाया। अब होटल तलाश रहा है। हंगामा होने पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने चलने को कहा। इस बीच युवती के स्वजन भी आ गए।