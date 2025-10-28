शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज में तीमारदार से दुष्कर्म करने वाले कर्मचारी की सेवा समाप्त, भेजा गया जेल
शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में एक सफाईकर्मी, जयशंकर पर एक तीमारदार महिला के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। महिला अपने रिश्तेदार की देखभाल के लिए अस्पताल में थी। घटना के बाद, महिला ने जयशंकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कॉलेज प्रशासन ने आरोपी कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है।
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। मेडिकल कॉलेज में तीमारदार से दुष्कर्म करने वाले आरोपित सफाईकर्मी जयशंकर की सेवा समाप्त कर दी गई है। जयशंकर कार्यदायी संस्था सन फेसिलिटी का कर्मचारी था।
कांट क्षेत्र निवासी महिला ने उसके विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कराई थी। महिला का जेठ मेडिकल कालेज में भर्ती है। रविवार रात महिला देखरेख के लिए मेडिकल कॉलेज में रुक गई थी। कुछ देर बाद वह अजीजगंज मुहल्ले में शराब भट्टी पर शराब पीने चली गई थी। नशा होने पर वह बेहोश हो गई थी। पुलिस ने महिला को भी मेडिकल कालेज में भर्ती कराया था।
सोमवार सुबह उठी तो परिचित सफाई कर्मी जयशंकर मिला गया था। जयशंकर से जेठ को दिखाने के लिए चिकित्सक को दिखाने के लिए कहा था। इसके बाद मदद के बहाने महिला को तीसरी मंजिल पर शौचालय में खींच ले गया था। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया था। महिला ने आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कराई थी। उसे सोमवार को ही जेल भेज दिया गया था।
प्राचार्य डॉ. राजेश कुमार ने कार्यदायी संस्था को पत्र भेजकर कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहा था। जिसके बाद जयशंकर की सेवा समाप्त कर दी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।