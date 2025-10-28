शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज में तीमारदार से दुष्कर्म करने वाले कर्मचारी की सेवा समाप्त, भेजा गया जेल

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। मेडिकल कॉलेज में तीमारदार से दुष्कर्म करने वाले आरोपित सफाईकर्मी जयशंकर की सेवा समाप्त कर दी गई है। जयशंकर कार्यदायी संस्था सन फेसिलिटी का कर्मचारी था।

कांट क्षेत्र निवासी महिला ने उसके विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कराई थी। महिला का जेठ मेडिकल कालेज में भर्ती है। रविवार रात महिला देखरेख के लिए मेडिकल कॉलेज में रुक गई थी। कुछ देर बाद वह अजीजगंज मुहल्ले में शराब भट्टी पर शराब पीने चली गई थी। नशा होने पर वह बेहोश हो गई थी। पुलिस ने महिला को भी मेडिकल कालेज में भर्ती कराया था।