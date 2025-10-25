Language
    चोरी के आरोप में युवक को पकड़ा, बीच सड़क पर बनाया मुर्गा

    By Ajay Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 06:58 AM (IST)

    शाहजहांपुर में एक धार्मिक स्थल के दानपात्र से चोरी के आरोप में एक युवक को पकड़ा गया। लोगों ने उसे बीच सड़क पर मुर्गा बनाया, जिसका वीडियो वायरल हो गया। पुलिस ने मामले को रफा-दफा कर दिया। पुलिस का कहना है कि लोगों ने कार्रवाई कराने से मना कर दिया था। युवक धार्मिक स्थल में साफ-सफाई करता था।

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। धार्मिक स्थल के दानपात्र से चोरी करने के आरोप में एक युवक की पिटाई कर दी गई। बीच सड़क पर उसे मुर्गा बना दिया गया। जिसका वीडियो किसी ने इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय मामले को रफा दफा कर दिया।

    पुवायां क्षेत्र के गढ़ी मार्ग स्थित धार्मिक स्थल में एक युवक दानपात्र का ताला तोड़कर उसमे से रुपये निकालते देखा गया। वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया। आरोपित की पिटाई करते हुए उसे बीच सड़क पर खींच ले गए। जहां उसे मुर्गा बना दिया। किसी ने मुर्गा बने हुए का वीडियो बनाकर शुक्रवार शाम को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया।

    वीडियो में आरोपित कान पकड़कर माफी मांगते दिखाई दे रहा है। इसके बाद आरोपित को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने इस प्रकरण में न जांच करना उचित समझा और न ही किसी पर कार्रवाई करना। थाने से ही मामले को रफा दफा कर सभी को घर भेज दिया।

    प्रभारी निरीक्ष्रक रवि करन सिंह ने बताया कि दानपात्र से चोरी के मामले में युवक को थाने लाया गया था। वह धार्मिक स्थल में ही साफ-सफाई करता था। लोगों ने खुद कार्रवाई कराने से मना कर दिया था। आरोपित को मुर्गा बनाने की जानकारी नहीं है।