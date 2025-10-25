चोरी के आरोप में युवक को पकड़ा, बीच सड़क पर बनाया मुर्गा

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। धार्मिक स्थल के दानपात्र से चोरी करने के आरोप में एक युवक की पिटाई कर दी गई। बीच सड़क पर उसे मुर्गा बना दिया गया। जिसका वीडियो किसी ने इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय मामले को रफा दफा कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुवायां क्षेत्र के गढ़ी मार्ग स्थित धार्मिक स्थल में एक युवक दानपात्र का ताला तोड़कर उसमे से रुपये निकालते देखा गया। वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया। आरोपित की पिटाई करते हुए उसे बीच सड़क पर खींच ले गए। जहां उसे मुर्गा बना दिया। किसी ने मुर्गा बने हुए का वीडियो बनाकर शुक्रवार शाम को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया।

वीडियो में आरोपित कान पकड़कर माफी मांगते दिखाई दे रहा है। इसके बाद आरोपित को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने इस प्रकरण में न जांच करना उचित समझा और न ही किसी पर कार्रवाई करना। थाने से ही मामले को रफा दफा कर सभी को घर भेज दिया।