Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शाहजहांपुर में मालगोदाम रोड चौड़ीकरण के लिए दुकानों पर चलेगा बुलडोजर, रेलवे ने जारी किए नोटिस

    By Eugesh Krishna Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 08:09 PM (IST)

    शाहजहांपुर में रेलवे मालगोदाम रोड का चौड़ीकरण कराने जा रहा है। इसके तहत द्वितीय प्रवेश द्वार के सामने बनी दुकानों को हटाया जाएगा। रेलवे की जमीन पर कब् ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेत‍िक तस्‍वीर।

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। रेलवे मालगोदाम रोड का चौड़ीकरण कराने जा रहा है। इसके तहत द्वितीय प्रवेश द्वार के सामने बनी दुकानों को हटाया जाएगा। रेलवे की जमीन पर कब्जा किए हुए दुकानदारों को जगह खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जल्द ही स्टेशन के प्रमुख द्वार की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होगी।

    स्थानीय रेल अधिकारियों के अनुसार, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने रेलवे बोर्ड बड़ौदा हाउस नई दिल्ली की डिप्टी चीफ इंजीनियर मोना श्रीवास्तव शाहजहांपुर पहुंची थीं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मालगोदाम रोड पर प्रवेश द्वार के सामने सड़क चौड़ीकरण कराने और रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए।

    निर्देशों के बाद रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई को लेकर तैयारी तेज कर दी है। दुकानदारों को निर्धारित समय में दुकानें खाली करने के लिए कहा गया है, अन्यथा अतिक्रमण हटवाने के लिए बुल्डोजर चलाया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें