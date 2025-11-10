ऑनलाइन शिकायत निस्तारण में शाहजहांपुर आगे, 16 थाने पहले स्थान पर, जिले की रैंकिंग में 13 स्थानों की छलांग

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। आनलाइन शिकायतों के निस्तारण में इस बार जिले के 16 थानें प्रदेश में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे। जिसमे रामचंद्र मिशन अप्रैल से अब तक अपना पहला स्थान बरकरार रखे हुए है। जिले की रैंकिंग में भी इस बार 13 स्थानों का सुधार हुआ है। जबकि कांट थाने ने लगातार दूसरे माह भी किरकरी करा दी।

गत माह कांट 1443 अंकों के साथ सबसे पीछे था जबकि इस माह प्रदेश में 1487 वें स्थान पर पहुंच गया। रोजा 1292 अंकों के साथ जिले में 22 वें स्थान पर रहा।आइजीआरएस (समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली पोर्टल) के जरिये सरकार घर बैठे लोगों को अपनी शिकायतें दर्ज कराकर उनका निस्तारण कराने की सुविधा दे रही है।

प्रदेश स्तर से हर माह थाना व जिले की समीक्षा होती है, जिसके आधार पर रैंक तय की जाती है। सदर, रामचंद्र मिशन, मिर्जापुर, जलालाबाद, खुदागंज, सिंधौली, पुवायां, सेहरामऊ दक्षिणी, मीरानपुर कटरा, तिलहर, कलान, मदनापुर, चौक कोतवाली, बंडा, गढ़िया रंगीन व महिला थाना संयुक्त रूप से प्रदेश में पहले स्थान पर रहा।

परौर 1139, खुटार, जैतीपुर, निगोही, अल्हागंज संयुक्त रूप से प्रदेश में 958 वें स्थान पर रहे। जिले की रैंकिंग इस बार प्रदेश स्तर पर सुधरी है। गत माह जिला 52 वें स्थान पर पहुंच गया था जबकि इस बार 13 स्थानों की छलांग के साथ 39 वें स्थान पर आ गया। जिन थानों की स्थिति खराब रही उनके थानाध्यक्षों से एसपी राजेश द्विवेदी ने नाराजगी भी जताई है।



सीएम डैशबोर्ड में पांचवां स्थान : सीएम डैशबोर्ड में जिला इस बार प्रदेश में पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। यह रैंकिंग विभाग के सभी कार्यों के आधार पर तय होती है।



आइजीआरएस में सिर्फ दो अंक कम रहे हैं। फिर भी 16 थाने प्रदेश में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे हैं। सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि इस बार और बेहतर करें ताकि सभी थाने पहले स्थान पर आएं। सीएम डैशबोर्ड में जिला पांचवें स्थान पर रहा।

- राजेश द्विवेदी, एसपी