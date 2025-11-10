शाहजहांपुर : अब बिजली विभाग के अवर अभियंताओं को अगले माह तक किया जाएगा अचानक कॉल परीक्षण

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। विधान परिषद की वित्तीय एवं प्रशासकीय विलंब समिति की बैठक विकास भवन सभागार में हुई, जिसमें सभापति डा. रतन पाल सिंह ने सेवानिवृत्त पेंशन, ग्रेच्युटी व अन्य देयकों के भुगतान की स्थिति के बारे में विभागों से जानकारी ली। बिजली विभाग के जेई के काल रिसीव न करने पर स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कहा कि एक माह सभी जेई को अचानक काल करके विवरण दिया जाए। लंबित मामलों में उनका तत्काल निस्तारण कराएं। उन्होंने कहा कि प्रकरणों को समयावधि में निस्तारित किया जाए। सेवानिवृत्त व मृतक कार्मिकों के देयकों के संबंध में भुगतान समय से किया जाए। मृतक आश्रितों को जल्द से जल्द नौकरी दिलाई जाए।