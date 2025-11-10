Language
    शाहजहांपुर : अब बिजली विभाग के अवर अभियंताओं को अगले माह तक किया जाएगा अचानक कॉल परीक्षण

    By Ambuj Kumar Mishra Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 11:21 PM (IST)

    शाहजहांपुर में विधान परिषद की समिति ने बिजली विभाग के जेई द्वारा कॉल रिसीव न करने पर नाराजगी जताई और स्पष्टीकरण मांगा। सभापति ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के देयकों का समय पर भुगतान करने और लंबित मामलों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जेई को अचानक कॉल करके विवरण देने को कहा।

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। विधान परिषद की वित्तीय एवं प्रशासकीय विलंब समिति की बैठक विकास भवन सभागार में हुई, जिसमें सभापति डा. रतन पाल सिंह ने सेवानिवृत्त पेंशन, ग्रेच्युटी व अन्य देयकों के भुगतान की स्थिति के बारे में विभागों से जानकारी ली। बिजली विभाग के जेई के काल रिसीव न करने पर स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए।

    कहा कि एक माह सभी जेई को अचानक काल करके विवरण दिया जाए। लंबित मामलों में उनका तत्काल निस्तारण कराएं। उन्होंने कहा कि प्रकरणों को समयावधि में निस्तारित किया जाए। सेवानिवृत्त व मृतक कार्मिकों के देयकों के संबंध में भुगतान समय से किया जाए। मृतक आश्रितों को जल्द से जल्द नौकरी दिलाई जाए।

    प्राप्त बजट को समय से खर्च किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर मांग की जाए। बिजली विभाग के जेई अंकित कुमार तिवारी के फोन रिसीव न करने पर सभापति ने अधीक्षण अभियंता विद्युत को स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए। कहा कि एक माह तक जिले के सभी जेई को अचानक काल की जाए। इसका ब्योरा समिति को उपलब्ध कराया जाए। एमएलसी डा. जयपाल सिंह व्यस्त, विजय बहादुर पाठक, डा. सुधीर गुप्ता डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह, एसपी राजेश द्विवेदी, नगर आयुक्त डा. विपिन कुमार मिश्र आदि मौजूद रहे।