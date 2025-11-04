Language
    शाहजहांपुर में दिव्यांग बच्चों को मुख्‍यधारा से जोड़ने का प्रयास, शैक्षिक भ्रमण के लिए डीएम ने किया रवाना

    By AMBUJ KUMAR MISHRAEdited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 01:16 PM (IST)

    शाहजहांपुर में जिलाधिकारी ने दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से शैक्षिक भ्रमण के लिए रवाना किया। इस पहल का लक्ष्य बच्चों के ज्ञान और अनुभव को बढ़ाना है, साथ ही उनके विकास और समावेशन को सुनिश्चित करना है।

    बच्‍चों को भेजने के लि‍ए हरी झंडी द‍ि खाते डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। जिले के दिव्यांग बच्चों के सर्वांगीण विकास और समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से मंगलवार को डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने शैक्षिक भ्रमण के लिए बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

    इस अवसर पर उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि ऐसे भ्रमण से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित इस भ्रमण में जिले के विभिन्न विद्यालयों के दिव्यांग छात्र-छात्राएं शामिल हुए।

    बच्चे सर्वप्रथम शहीद संग्रहालय और शहीद उद्यान पहुंचे, जहां उन्होंने अमर शहीदों के बलिदान और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की जानकारी ली। उद्यान में बच्चों ने झूलों और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद भी लिया।

    इसके बाद सभी बच्चे गन्ना शोध परिषद पहुंचे, जहां वैज्ञानिकों ने उन्हें गन्ना उत्पादन, शोध कार्यों और कृषि से जुड़ी आधुनिक तकनीकों के बारे में जानकारी दी। बच्चों ने अत्यंत रुचि के साथ प्रश्न पूछे और नई जानकारियां प्राप्त कीं।

    कार्यक्रम में सीडीओ डा. अपराजिता सिंह, बीएसए दिव्य गुप्ता सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे