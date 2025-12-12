शाहजहांपुर में कोहरे ने दूसरे दिन भी धीमी की वाहनों की रफ्तार, रात और दिन के तापमान में आया उछाल
शाहजहांपुर में गलन के बीच घना कोहरा लाेगों के लिए मुसीबत बन रहा है। शुक्रवार को भी दृश्यता 15 मीटर तक ही सीमित रही, जिस कारण वाहनों की रफ्तार धीमी रही ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। गलन के बीच घना कोहरा लाेगों के लिए मुसीबत बन रहा है। शुक्रवार को भी दृश्यता 15 मीटर तक ही सीमित रही, जिस कारण वाहनों की रफ्तार धीमी रही। हालांकि, तापमान में मामूली उछाल दर्ज किया गया।
मौसम विज्ञानियों का कहना है कि हवा का रुख बदलने पर ही कोहरे से राहत मिलेगी। पौष माह शुरू होते ही कोहरा और ज्यादा घना होने लगा है। पिछले दो दिनों से सुबह के समय दृश्यता घटाकर अधिकतम 10 से 15 मीटर तक रह गई है। जिस कारण स्कूल कालेज व अन्य कार्यालयों में नौकरी करने वाले उन लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है, जिन्हें रोज दूसरे जनपद या तहसीलों में आना जाना होता है।
शुक्रवार को भी हाईवे सहित अन्य प्रमुख मार्गाें पर वाहन काफी धीमी गति से चले। हालांकि नौ बजे के बाद धूप खिली। रात व दिन के पारे में भी मामूली वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन गलन से बहुत अधिक राहत नहीं मिली।
गन्ना शोध परिषद के मौसम अनुभाग के विज्ञानी डॉ. मनमोहन सिंह ने बताया कि हवा का रुख दक्षिणी दिशा का है। ऐसे में कोहरा की स्थिति अभी बनी रहेगी। हवा का बहाव उत्तरी व पुरवा दिशा होने पर भी कोहरा सघन रहेगा। पछुआ हवा चलने पर इससे राहत मिलेगी, लेकिन पारा नीचे आने से गलन अधिक होगी।
