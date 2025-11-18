Language
    मीटर में रीडिंग स्टोर मिलने पर लगेगा जुर्माना, शाहजहांपुर में कैलकुलेटर की डिस्प्ले से बनाए जा रहे थे फर्जी बिल

    By Ajay Yadav Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 09:54 PM (IST)

    शाहजहांपुर में बिजली विभाग ने मीटर रीडिंग में गड़बड़ी करने वालों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है। विभाग ने पाया कि कुछ लोग कैलकुलेटर की डिस्प्ले से फर्जी बिल बना रहे थे। इस धोखाधड़ी का पर्दाफाश होने के बाद, विभाग ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

    संवाद सहयोगी, पुवायां। बिजली विभाग में कैलकुलेटर की डिस्प्ले रखकर रीडिंग डालकर फर्जीवाड़ा करने वाले मामले में कार्यदाई संस्था मैसर्स वैभू इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों ने उपखंड कार्यालय पर मीटर रीडरों के साथ बैठक की।

    अधिशासी अभियंता ने बताया कहा मीटर रीडर की लापरवाही से यदि रीडिंग स्टोर मिलीी तो कार्यदाई संस्था पर 10 हजार रुपये प्रति मीटर के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। पांच नबंबर को बरेली मंडल के मुख्य अभियंता इंजीनियर राघवेंद्र सिंह को सिंधौली क्षेत्र के लधौली व बंडा क्षेत्र के ररुआ गांव में तमाम उपभोक्ताओं के मीटर बिलिंग के दौरान अनियमितताएं मिली थी।

    उन्होंने कार्यदाई संस्था को पत्र लिखकर एक स्थान पर पांच हजार से अधिक उपभोक्ताओं के मीटर में वास्तविक रीडिंग न डालकर कैलकुलेटर की डिस्पले से बिल बनाने वाले दोषी मीटर रीडर सोमदेव मिश्रा की सेवा समाप्त कर प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए थे वहीं इतने बडी मात्रा में एक जगह पर बैठकर बिलिंग करने पर बिलिंग सुपरवाइजर, सर्किल सुपरवाइजर , जोनल सुपरवाइजर बरेली जोन दो के विरूद्ध कार्रवाई करने की संस्तुति स्तुति की गई थी, जिसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर अधिशासी अभियंता पुनीत कुमार निगम ने कार्यदाई संस्था को दोबारा पत्र भेजकर कार्रवाई को कहा।

    इसके बाद हरकत में संस्था के अधिकारियों ने मीटर रीडरों से ठीक से संचालन न करने वाले कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।