जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। बरेली मोड़ पर दंपती ने सरेराह हंगामा किया। बीच बचाव करने पहुंचे दारोगा को महिला ने पकड़ लिया। वर्दी खींचकर गाली-गलौज की और सड़क पर दौड़ा लिया। दारोगा ने बमुश्किल खुद को छुड़ाया, जबकि वहां खड़े लोग तमाशबीन बनकर वीडियो बनाते रहे। जिसे इंटरनेट मीडिया पर भी प्रसारित कर दिया गया। पुलिस ने आरोपित दंपती समेत तीन लोगों को हिरासत में ले लिया है।

चौक कोतवाली के बरेली मोड़ के पास दो युवकों के बीच मारपीट हो रही थी। चौकी से दारोगा मौके पर पहुंचे तो एक युवक को पकड़ लिया। युवक की पत्नी हंगामा शुरू कर दिया। पति को दारोगा से छुड़ाने के साथ ही दारोगा से गाली-गलौज करते हुए वर्दी पकड़कर खींचना शुरू कर दी।

दारोगा खुद को छुड़ाकर जाने का प्रयास किया तो महिला ने पीछे से कालर पकड़ लिया। बमुश्किल खुद को छुड़ाकर जब वह भागे तो महिला भी पीछे से पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। इंटरनेट मीडिया पर जो वीडियो प्रसारित हो रहा है उसमे महिला कह रही है कि वीडियो बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता।’

महिला के इस रवैये के बाद भी दारोगा ने संयम बरता। उसने महिला पर हाथ नहीं उठाया। हैरानी की बात यह है कि आसपास खड़ी भीड़ तमाशा देखती रही, शोर मचाती रही और ताली बजाती रही, लेकिन किसी ने दारोगा को छुड़ाने की कोशिश नहीं की।