जागरण संवाददाता शाहजहांपुर। एसपी सौरभ दीक्षित ने चार सीओ के सर्किल में फेरबदल किया है। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी को हटाकर पुवायां में तैनात प्रवीण मलिक को सीओ सिटी की जिम्मेदारी दी गई है। जबकि देवव्रत को सीओ लाइंस बनाया गया।

नवागंतुक सीओ अनुज मिश्रा को जलालाबाद सर्किल की जिम्मेदारी दी गई है। जबकि वहां तैनात दीपक कुमार को पुवायां भेजा गया है। सीओ इशिका सिंह डायल 112 से संबंधित सभी कार्यों का दिखेगी। एसपी ने कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने पर दिया जोर एसपी ने कानून व्यवस्था को और बेहतर करने पर जोर दिया है। जिले में तैनात 24 निरीक्षकों का पहले ही दूसरे जिलों का स्थानांतरण किया जा चुका है। जिसमें सदर, कोतवाली, बंडा समेत कई प्रभारी निरीक्षक भी शामिल हैं। जल्द इनकी रवानगी हो जाएगी।