जागरण संवाददाता, लखनऊ। UP Weather: मौसम का मिजाज धीरे-धीरे सर्दी की ओर बढ़ रहा है। सुबह और रात की ठंडक के बीच दिन में धूप लोगों को राहत दे रही है। शनिवार को सुबह वातावरण में नमी का असर बना रहा, जबकि दिन चढ़ने के साथ मौसम साफ रहा। हालांकि, प्रदेश के कई हिस्सों में अब सुबह के समय कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है।

मौसम विभाग ने रविवार को सुबह हल्के से मध्यम कोहरे का पूर्वानुमान जताया है। इसके बाद आसमान साफ रहने की संभावना है। 26.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा राजधानी लखनऊ का अधिकतम तापमान मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को राजधानी लखनऊ का अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.3 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन और रात के तापमान में अंतर के चलते दोपहर में हल्की गर्माहट महसूस हो रही है, जबकि सुबह-शाम ठंडक का अहसास बढ़ रहा है। हवा में अधिकतम नमी 93 प्रतिशत और न्यूनतम 41 प्रतिशत दर्ज की गई।

हरदोई में न्यूनतम तापमान नौ डिग्री, कानपुर में 9.2 और अयोध्या में 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यानी कई जिलों में रात की ठंडक राजधानी से अधिक महसूस की जा रही है। नवंबर के आखिरी दिनों में अब कोहरे की दस्तक के साथ सर्दी का असर धीरे-धीरे बढ़ने लगा है।