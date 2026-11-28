डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में दिसंबर शुरू होने से पहले ठंड और कोहरा बढ़ने लगा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, कल यानी रविवार को दिल्ली में मौसम साफ रहेगा, हालांकि सुबह के समय कोहरे के कारण लोगों की परेशानी बढ़ सकती है।

IMD की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, रविवार को दिल्ली के कई इलाकों में हल्का कोहरा और धुंध छाए रहने की संभावना है। हालांकि, कुछ इलाकों में मध्यम स्तर का कोहरा रह सकता है। दिल्ली में कल कैसा रहेगा मौसम? मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि दिन चढ़ने के साथ मौसम साफ होगा और धूप खिलेगी। रविवार को राजधानी में अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है।

वहीं न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। सुबह के समय दक्षिण-पूर्व दिशा से हवाएं भी चलेंगी, लेकिन दोपहर में हवा की गति धीमी हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से दिल्ली के किसी भी इलाके में कल बारिश की चेतावनी जारी नहीं की गई है।