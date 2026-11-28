राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने लोगों की शिकायतों और सार्वजनिक असुविधा को देखते हुए राजधानी में 23 शराब की दुकानों को बंद कर दिया है। इसके अलावा 52 अन्य दुकानों को भी बंद करने के लिए चिह्नित किया गया है। इस तरह कुल 75 शराब की दुकानें सरकार की कार्रवाई के दायरे में आ गई हैं।

इन दुकानों को बंद करने के पीछे मुख्य वजह सार्वजनिक स्थानों पर अव्यवस्था, स्कूलों और धार्मिक स्थलों के नजदीक शराब की दुकानें होना और एक ही इलाके में कई ठेकों का संचालन बताया गया है। क्यों बंद कराए गए दुकान? आबकारी विभाग के अनुसार दिल्ली में फिलहाल करीब 700 सरकारी शराब की दुकानें संचालित हैं। इनका संचालन चार सरकारी निगमों के माध्यम से किया जा रहा है। विभाग को पिछले कुछ महीनों में स्थानीय लोगों की ओर से कई दुकानों के खिलाफ शिकायतें मिली थीं। इनमें दुकानों के आसपास लोगों का जमावड़ा लगने और स्थानीय निवासियों को परेशानी होने की शिकायतें प्रमुख थीं। शराब दुकान खोलने का नियम दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के अनुसार किसी स्कूल, कॉलेज, उच्च शिक्षण संस्थान, धार्मिक स्थल और 50 या इससे अधिक बिस्तरों वाले अस्पताल के 100 मीटर के दायरे में शराब की दुकान नहीं खोली जा सकती। हालांकि, दुकान खुलने के बाद यदि वहां स्कूल, धार्मिक स्थल या अस्पताल स्थापित होता है तो यह प्रतिबंध लागू नहीं होता।

दुकानों को बंद करने की एक अन्य प्रमुख वजह एक ही क्षेत्र में कई ठेकों का होना है। कुछ इलाकों में 200 से 700 मीटर के दायरे में एक से अधिक शराब की दुकानें संचालित हो रही थीं। विभाग के अनुसार पांच दुकानों के खिलाफ सार्वजनिक अव्यवस्था, चार दुकानों के स्कूलों और मंदिरों के नजदीक होने तथा करीब 10 दुकानों के आसपास अन्य ठेके होना है।

प्रभावित नहीं होगी शराब की उपलब्धता दुकानों होने जा रहीं दुकानों में दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम की 23, दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की 19, दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम की 17 और दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक भंडार की 16 दुकानें शामिल हैं।