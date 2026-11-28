रीतिका मिश्रा, नई दिल्ली। बिना नोटिस और कानूनी प्रक्रिया का पालन किए किसी व्यक्ति को उसके मकान से बेदखल नहीं किया जा सकता। भले ही संबंधित जमीन सरकारी या ग्राम सभा की हो, लेकिन लंबे समय से काबिज व्यक्ति को हटाने के लिए कानून की प्रक्रिया अपनाना जरूरी है।

पटियाला हाउस स्थित जिला अदालत ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए रंगपुरी गांव में 15 वर्ष पहले एक व्यक्ति का मकान ढहाए जाने के मामले में दिल्ली सरकार, ग्राम सभा और एसडीएम को तीन लाख रुपये हर्जाना देने का निर्देश दिया है।

अदालत ने मुआवजे की राशि पर मुकदमा दायर करने की तारीख से भुगतान होने तक छह प्रतिशत सालाना ब्याज देने का भी आदेश दिया है। बिना कानूनी प्रक्रिया बेदखली मनमानी जिला न्यायाधीश साक्षी सेजवाल ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता जमीन का मालिकाना हक साबित नहीं कर पाया, लेकिन उसके लंबे समय से वहां रहने और कब्जे में होने के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद थे। ऐसे में उसे बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए बेदखल करना मनमाना था।

ग्राम सभा की जमीन पर भी कब्जे को संरक्षण अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर माना कि संबंधित जमीन ग्राम सभा की थी और याचिकाकर्ता उसका मालिक नहीं था। हालांकि, वर्ष 2005 की राजस्व संबंधी रिपोर्ट, गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों से यह साबित हुआ कि वह तोड़फोड़ से पहले लंबे समय से जमीन पर काबिज था। अदालत ने कहा कि मकान, आजीविका और पशुओं के आश्रय का नुकसान हुआ है।