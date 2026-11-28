जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। थाने में करीब सात घंटे तक हिरासत में रखे जाने और इसका आधार न बताए जाने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को संबंधित थाने की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने पुलिस के विशेष आयुक्त से यह जांच करने को भी कहा है कि क्या महिला की हिरासत को सही ठहराने के लिए उसके खिलाफ झूठी निवारक कार्यवाही शुरू की गई थी। निवारक कार्यवाही रद करने की मांग याचिकाकर्ता योगिता ने याचिका में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 126 और 170 के तहत शुरू की गई निवारक कार्यवाही (कलंदरा) रद करने की मांग की है। धारा 126 शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा से जुड़ी है, जबकि धारा 170 संज्ञेय अपराध रोकने के लिए निवारक गिरफ्तारी का प्रावधान करती है। उसने हिरासत को गैर-कानूनी घोषित करने, मुआवजा देने और संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने की मांग भी की है। पुलिस के अनुसार, नौ अक्टूबर को गश्त के दौरान दिल्ली के मलका गंज इलाके में भीड़ जमा थी। आरोप है कि महिला पड़ोसियों को अपशब्द कह रही थी और लोगों को विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने के लिए उकसा रही थी। इसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया।