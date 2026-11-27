जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। मेडिकल कॉलेज में भर्ती बीमार पिता को देखकर लौटे युवक की हृदयगति रुकने से मृत्यु हो गई। कुछ घंटे बाद पिता ने भी सदमे में दम तोड़ दिया। रोजा के आदर्श नगर कालोनी निवासी रामशरण कुशवाहा विद्युत निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारी थे।

उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जिस वजह से स्वजन उन्हें पहले बरेली लेकर गए जहां वहां तबीयत में सुधार नहीं हुआ। जिस वजह से स्वजन ने उन्हें राजकीय मेडिकल कालेज में भर्ती करा दिया। उनका बड़ा बेटा मनोज पिता को देखने मेडिकल कॉलेज गया।