शाहजहांपुर में पछुआ हवा ने बढ़ाई गलन, तीन डिग्री लुढ़का पारा; शीतलहर का रहेगा प्रभाव
शाहजहांपुर में पछुआ हवा चलने से मंगलवार को गलन बढ़ गई। दिन का तापमान तीन डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। सुबह घना कोहरा छाए रहने के कारण दृश्यता घटकर 10 ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। पछुआ हवा चलने से मंगलवार को गलन बढ़ गई। दिन का तापमान तीन डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। सुबह घना कोहरा छाए रहने के कारण दृश्यता घटकर 100 मीटर रह गई। बुधवार को बादल छंटने की संभावना है, लेकिन शीतलहर से राहत नहीं मिलेगी।
सोमवार देर शाम से कोहरा गिरना शुरू हुआ तो सुबह नौ बजे तक यही स्थिति बनी रही। इसके बाद कोहरा तो छंटा, लेकिन पूरे दिन धूप नहीं निकली। बादल छाए रहने के कारण अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया। जो सोमवार की तुलना में तीन डिग्री सेल्सियस कम था। वहीं न्यूनतम तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई।
गन्ना शोध परिषद के मौसम अनुभाग के विज्ञानी डॉ. मनमोहन सिंह ने बताया कि पछुआ हवा चलने के कारण बादल अधिक ऊंचाई पर हैं। उन्होंने बताया कि वायुदाब 15 मिलीबार गिर गया है, इस कारण बुधवार को कोहरे का प्रभाव कम रह सकता है, लेकिन शीतलहर चलने के कारण गलन बनी रहेगी। तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है।
