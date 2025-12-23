शाहजहांपुर में पछुआ हवा ने बढ़ाई गलन, तीन डिग्री लुढ़का पारा; शीतलहर का रहेगा प्रभाव

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। पछुआ हवा चलने से मंगलवार को गलन बढ़ गई। दिन का तापमान तीन डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। सुबह घना कोहरा छाए रहने के कारण दृश्यता घटकर 100 मीटर रह गई। बुधवार को बादल छंटने की संभावना है, लेकिन शीतलहर से राहत नहीं मिलेगी।

सोमवार देर शाम से कोहरा गिरना शुरू हुआ तो सुबह नौ बजे तक यही स्थिति बनी रही। इसके बाद कोहरा तो छंटा, लेकिन पूरे दिन धूप नहीं निकली। बादल छाए रहने के कारण अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया। जो सोमवार की तुलना में तीन डिग्री सेल्सियस कम था। वहीं न्यूनतम तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई।