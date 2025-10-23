भैया दूज पर पत्नी को ससुराल लेकर जा रहा था पति, रास्ते में चाइनीज मांझे से गर्दन कटने से मौत

शाहजहांपुर में भैया दूज के दिन एक दर्दनाक घटना घटी। रवि शर्मा नामक एक व्यक्ति अपनी पत्नी को ससुराल ले जा रहे थे, तभी चीनी मांझे से उनका गला कट गया और उनकी मौत हो गई। यह हादसा लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ। रवि को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। जनवरी में भी इसी तरह की घटना हुई थी, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की थी, लेकिन चीनी मांझे की बिक्री पर रोक नहीं लग पाई है।