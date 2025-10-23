भैया दूज पर पत्नी को ससुराल लेकर जा रहा था पति, रास्ते में चाइनीज मांझे से गर्दन कटने से मौत
शाहजहांपुर में भैया दूज के दिन एक दर्दनाक घटना घटी। रवि शर्मा नामक एक व्यक्ति अपनी पत्नी को ससुराल ले जा रहे थे, तभी चीनी मांझे से उनका गला कट गया और उनकी मौत हो गई। यह हादसा लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ। रवि को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। जनवरी में भी इसी तरह की घटना हुई थी, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की थी, लेकिन चीनी मांझे की बिक्री पर रोक नहीं लग पाई है।
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। भैया दूज पर पत्नी को ससुराल लेकर जा रहे बाइक सवार रवि शर्मा के गले में चाइनीज मांझा ऐसा उलझा कि उनकी जान ही चली गई। हादसा लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित अटसलिया ओवरब्रिज पर हुआ। कांट के नगला जाजू गांव निवासी रवि अपनी पत्नी मोहिनी को लेकर बाइक से ससुराल उचौलिया के शंकरपुर जा रहे थे।
हाईवे स्थित ओवरब्रिज पर पहुंचे तभी पुल के ऊपर उड़ रही पतंग में बंधा चाइनीज मांझा उनके गले में रगड़ गया, जिससे रवि के गले में गहरा घाव हो गया। पीछे दूसरी बाइक पर आ रहे परिचित की मदद से मोहिनी उनको मेडिकल कालेज लेकर पहुंचीं जहां चिकित्सक ने रवि को मृत घोषित कर दिया।
इसी वर्ष जनवरी में बाइक सवार सिपाही शाहरूख हसन का गला चाइनीज मांझे से कट गया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद कुछ दिन प्रशासन व पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। बड़ी मात्रा में मांझा भी बरामद किया लेकिन उसके बाद बिक्री पर रोक नहीं लग सकी।
