शाहजहांपुर के गांधी भवन परिसर में बनेगी चटोरी गली, पार्क के स्थान पर होगी पार्किंग

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। गांधी भवन जल्द नए कलेवर में नए आएगा। मरम्मत का कार्य पूरा कराने के साथ ही परिसर में चटोरी गली भी बनाई जाएगी। यहां बने पार्क के स्थान को पार्किंग के रूप में तैयार किया जाएगा। बुधवार को डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए।

नगर आयुक्त डॉ. विपिन कुमार मिश्र के साथ डीएम ने राज्य स्मार्ट सिटी योजना व मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत निर्माणाधीन व सुंदरीकरण कार्यों का निरीक्षण किया।उन्होंने गांधी भवन प्रेक्षागृह में 462.62 लाख रुपये से हो रहे मुख्य भवन के

मरम्मत कार्य को देखा।फाल्स सीलिंग, वाल पैनलिंग, कारपेट फ्लोरिंग, स्टेज पर वुडन फ्लोरिंग, छह सौ कुर्सी, लाइट एंड साउंड सिस्टम, 75 टन एयर कंडीशनर सहित आदि कार्यों को देखा।

उन्होंने दोनों तरफ बड़े पंखे लगाने, एलईडी स्क्रीन को ऊंचाई पर स्थापित करने के साथ हीदीवारों को आकर्षक रंगों से सजाने के निर्देश दिए। सोलर सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे और सामने पार्क को हटाकर वाहन पार्किंग विकसित करने के लिए कहा। डीएम ने यूट्यूब स्टूडियो, ई-लाइब्रेरी के कमरों को उच्च गुणवत्ता के साथ तैयार करने व परिसर में चटोरी गली विकसित करने का प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिए।

शहीद द्वार में 237.37 लाख रुपये से बन रहे तारामंडल, डीजी सेट आदि का कार्य देखा। मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत 1337.13 लाख रुपये की लागत से स्मार्ट पार्किंग का निर्माण देखा। इसके बेसमेंट, ग्राउंड, प्रथम, द्वितीय और तृतीय तल पर पार्किंग, गेमिंग जोन, फूड कोर्ट, कामर्शियल स्पेस और अन्य आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी।