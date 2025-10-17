शाहजहांपुर में तड़तड़ाई पुलिस की गोलियां, चालक की हत्याकर कार लूटने वाला इनामी मुठभेड़ में गिरफ्तार
शाहजहांपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25 हजार के इनामी बदमाश दानिश को गिरफ्तार किया, जो कार चालक अवनीश दीक्षित की हत्या में शामिल था। दानिश, जो नेपाल भागने की फिराक में था, पुलिस की गोली से घायल हो गया। पुलिस ने उसके पास से हथियार भी बरामद किए हैं। यह मामला कार लूटने के लिए हत्या से जुड़ा है, जिसमें अन्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार या मारे जा चुके हैं।
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। पुवायां के कार चालक अवनीश दीक्षित की गला दबाकर हत्या करने वाला 25 हजार के इनामी तीसरा आरोपित दानिश को देर रात मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पैर में गोली लगी है। आरोपित को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया है। पुवायां के कसभरा मुहल्ला निवासी अवनीश कार चालक थे।
छह अक्टूबर को वह रिंकू पांडेय की कार बुकिंग पर उत्तराखंड ले जाने की बात कहकर निकले थे। रोजा क्षेत्र में उनकी हत्या कर हाथ पैर बांधकर रेलवे मैदान की झाड़ियों में शव फेंक दिया था। इस मामले में रिंकू व पटई गांव निवासी गुरुसेवक सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कराई गई थी।
पुलिस ने जब जांच की तो पता चला हत्या कार लूटने के लिए की गई थी। इस मामले में 10 अक्टूबर को लखनऊ के पारा थाना पुलिस ने हरदोई निवासी अजय नाम के बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया।
उसने गुरुसेवक के अलावा कांट क्षेत्र के गांव कमलनैनपुर गांव निवासी दानिश का नाम भी बताया था। 12 अक्टूबर को लखनऊ पुलिस ने मुख्य आरोपित गुरुसेवक सिंह को मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। गुरुवार देर रात लगभग दो बजे पुवायां पुलिस को सूचना मिली कि दानिश बिना नंबर की बाइक से नेपाल भागने की फिराक में है।
बड़ागांव के पास उसकी बाइक रुकवाने का प्रयास किया तो आरोपित ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में दानिश के पैर में गोली मारी गई। पुलिस ने उसके पास तमंचा व कारतूस बरामद किया है। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि दानिश पर 25 हजार का इनाम घोषित किया गया था। उससे पूछताछ की जा रही है।
