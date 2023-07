शाहजहांपुर: पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा की दुकानों के सामने अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, SDM व CO से हुई नोकझोंक

विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़ सपा में शामिल हुए पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा की शाहजहांपुर-पीलीभीत मार्ग स्थित पतराजपुर गांव के पास दुकानें बनी हैं। दुकानों के सामने उन्होंने इंटरलाकिंग ईंटें बिछाकर रेलिंग लगवाई थी जिसे प्रशासन ने अवैध बताया था। गुरुवार को डीएम उमेश प्रताप सिंह के निर्देश पर एसडीएम तिलहर दीपशिखा व सीओ सदर अमित चौरसिया फोर्स के साथ अतिक्रमण हटवाने पहुंचे।

कार्रवाई के दौरान पूर्व विधायक की पुलिस से नोकझोंक भी हुई।

Your browser does not support the audio element.