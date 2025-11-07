चिल्लाती रही छात्रा, लोग इधर-उधर भागते नजर आए; शाहजहांपुर में मधुमक्खियों के हमले से मची अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। मधुमक्खियों ने मुख्य डाकघर के पास से निकल रहे लोगों पर हमला कर दिया जिससे अफरा तफरी मच गई। जीएफ कालेज की एक छात्रा पर घायल हो गई।

वह मदद की गुहार लगाती रही लेकिन लोग तमाशबीन बने रहे। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सदर क्षेत्र के मुख्य डाकघर से जीएफ कालेज की ओर जाने वाले पेड़ों पर मधुमक्खियों का छत्ता लगे है। कालेज इसी मार्ग पर होने की वजह से दिन भर लोगों की आवाजाही रहती है। कई मार्केट भी इस रोड पर बनी हैं।