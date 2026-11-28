जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। मनरेगा का नाम बदलकर वीबी जी रामजी करने के साथ ही कई व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया है। पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार रोकने के लिए तकनीक का सहारा लिया गया, लेकिन निगोही ब्लाक की 27 ग्राम पंचायतों में गड़बड़ी सामने आई। एक ही कार्य के फोटो चार से पांच बार अपलोड किए गए।

भुगतान की तैयारी भी हो गई थी, लेकिन नेशनल मोबाइल मानीटरिंग सिस्टम (एनएमएमएस) पर एआइ ने मामला पकड़ लिया। शासन के निर्देश पर ऐसे 1600 से अधिक फोटो की जांच शुरू की गई है। छह मेट की सेवा समाप्त कर दी गई है। अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, ग्राम पंचायतों के प्रशासकों, रोजगार सेवकों और अन्य संबंधित लोगों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण अधिनियम 2025 के तहत ग्राम पंचायतों में काम कराकर मजदूरों के खातों में भुगतान भेजा जाता है। निगोही ब्लाक में कराए गए विभिन्न कार्यों के फोटो पोर्टल पर अपलोड किए गए थे।

भुगतान प्रक्रिया के दौरान एनएमएमएस पर एआइ ने 27 ग्राम पंचायतों में एक जैसे 1600 से अधिक फोटो पाए। इन्हें अलग-अलग तारीखों और दिनों में अपलोड किया गया था। गड़बड़ी सामने आने के बाद शासन ने सभी भुगतान रोक दिए और जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रक्रिया से जुड़े ब्लाक के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी तथा रोजगार सेवकों से जवाब मांगा गया है।