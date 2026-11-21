जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। जीवित महिला को मृत दर्शा कर जमीन बेचने का आरोप लगाकर न्यायालय के आदेश पर सदर तहसील में तैनात दो कंप्यूटर आपरेटरों समेत छह लोगों के विरुद्ध अभियोग दर्ज कराया गया है।

निगोही परसौना खलीलपुर गांव निवासी तोताराम की पत्नी पानवती ने बताया कि मौजमपुर निवासी मौसा परशुराम ने चार जून 2024 को दानपत्र के जरिए तहसील सदर के पैतापुर 0.5180 हेक्टेयर जमीन उन्हें दान में दी थी। 14 अक्टूबर 2024 को दाखिल खारिज भी उनके नाम हो गया था।

आरोप है कि पानवती के जीवित होते हुए ही कांट के सफ़्तयारा निवासी बृजेश कुमार वर्मा ने खुद को उनका वारिस बता दिया। तहसील के कंप्यूटर आपरेटर अभिनव यादव, अभिषेक मिश्रा व अन्य कर्मचारियों से सांठगांठ कर राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करा लिया।

इसके बाद बृजेश ने उस जमीन में से 0.324 हेक्टेयर जमीन 15 जून 2026 को मुहल्ला नवादा इंदेपुर निवासी मदनमोहन वर्मा को पांच लाख रुपये में बेच दी। बैनामा में गवाह दिनेश कुमार, जितेंद्र मोहन वर्मा थे। इन पर भी साजिश में शामिल होने का आरोप है।