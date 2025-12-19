शाहजहांपुर: पिकअप की टक्कर से मां-बेटे की दर्दनाक मौत, पत्नी घायल
शाहजहांपुर के बंडा में एक धार्मिक स्थल पर जा रहे बाइक सवार को पिकअप ने टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक बिजली के खंभे से टकरा गई, जिससे मां और बेटे की ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, बंडा। धार्मिक स्थल पर जा रहे बाइक सवार को पिकअप ने टक्कर मार दी जिससे बाइक बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे में मां-बेटे की मृत्यु हो गई जबकि पत्नी घायल हो गईं उन्हें मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपित चालक को पकड़ लिया।
सैदापुर डावचाट गांव निवासी अमित कुमार श्रीवास्तव करीब एक वर्ष पहले स्वजन के साथ खुटार के गांव इटौआ गांव में रहने लगे थे। शुक्रवार को अमित अपनी बुजुर्ग मां कमला देवी व पत्नी रेखा देवी के साथ बाइक से बंडा के सुनासीर नाथ मंदिर पर पूजा करने जा रहे थे।
बंडा-खुटार मार्ग स्थित आलमपुर पिपरिया गांव की मोड़ के पास पीछे से आ रही पिकअप ने बाइक में टक्कर मार दी। जिससे बाइक सवार सड़क किनारे बिजली के खंभे से टकराकर गिर गए। अमित का सिर खंभे से टकरा गया। जिससे उनकी मृत्यु हो गई। जबकि मां कमला देवी व रेखा घायल हो गईं।
पुलिस ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा हां से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। कमला देवी की भी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने चालक को पिकअप सहित पकड़ लिया। अमित की करीब छह माह पहले शादी हुई थी। हादसे की जानकारी जब उनके स्वजन को लगी तो वह भी अस्पताल पहुंच गए। प्रभारी निरीक्षक प्रदीप राय ने बताया कि पिकअप चालक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उसे पकड़ भी लिया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।