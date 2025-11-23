Shahjahanpur Accident: एंबुलेंस और रोडवेज बस की टक्कर, इलाज के लिए लखनऊ जा रहे मां-बेटे की मौत
शाहजहांपुर में एक सड़क हादसे में मां-बेटे की मौत हो गई। घायल बेटे अनवर को लेकर उसकी मां अंजुम लखनऊ जा रही थी, तभी लखीमपुर के पास एक बस ने एंबुलेंस को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अंजुम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अनवर ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। लखनऊ−दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार सुबह एंबुलेंस रोडवेज बस से टकरा गई। जिससे एंबुलेंस में सवार घायल अनवर व उनकी मां अंजुम की मृत्यु हो गई। कांट के मुहल्ला मरहैया निवासी अनवर शनिवार को कार से अपने चार अन्य साथियों के साथ किसी काम से निगोही गए थे।
बेटे को लखनऊ ले जा रही थी महिला, लखीमपुर के उचौलिया क्षेत्र में हुआ हादसा
वापस घर जाते समय देर रात निगोही क्षेत्र के टिकरी गांव के पास कार पलटने से वह घायल हो गए थे। उन्हें मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया। हालत बिगड़ने पर रविवार सुबह अनवार को उनकी मां अंजुम, चाचा रशीद, मामा पप्पू लखनऊ लेकर जा रहे थे। लखीमपुर के उचौलिया के पास एंबुलेंस में रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। इस हादसे में अंजुम की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि अनवर और ज्यादा घायल हो गए। उन्हें बरेली रेफर कर दिया गया। वहां उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। अंजुम का शव लखीमपुर जबकि अनवर का शव पोस्टमार्टम के लिए शाहजहांपुर लाया गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।