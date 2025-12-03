Shahjahanpur Accident: जय गुरुदेव के अनुयायियों की बस डिवाइडर से टकराई, एक श्रद्धालु की मौत
शाहजहांपुर में मथुरा से लौट रही एक बस डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और आठ घायल हो गए। यह हादसा कांट क्षेत्र के पास हुआ, जब बस जय ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। मथुरा से जय गुरुदेव के अनुयायियों को लेकर लखीमपुर जा रही निजी बस बुधवार सुबह कांट के अकर्रा रसूलपुर गांव के पास डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में चहलुआ गांव निवासी भगौती प्रसाद की मृत्यु हो गई। जबकि आठ घायल हो गए, जिन्हें मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया।
चालक को झपकी आने की संभावना
आशंका जताई जा रही है चालक को झपकी आने की वजह से हादसा हुआ है। गांव से लखीमपुर के चहलुआ गांव से 40 लोग मथुरा में जयगुरुदेव के सत्संग में शामिल होने गए थे। बुधवार सुबह वापस जा रहे थे। हादसे के बाद चालक भाग गया। उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।
