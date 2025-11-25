Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शाहजहांपुर: ट्रक हादसे में 7 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत

    By Ajay Yadav Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 06:45 PM (IST)

    शाहजहांपुर में एक दुखद घटना घटी, जहाँ एक ट्रक ने सात साल की बच्ची को टक्कर मार दी, जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, और पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस चालक को ढूंढने और घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। सड़क किनारे खड़े भूसे भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली में सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे सात वर्षीय बच्ची की मृत्यु हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर भाग गया।

    रामचंद्र मिशन क्षेत्र के अहमदपुर रेती मुहल्ला निवासी विजयपाल अपनी सात वर्षीय बेटी शिवांगी व भतीजे अवनीश के साथ 23 नवंबर को हरदोई के पाली क्षेत्र के कुरसेली गांव ससुराल ट्रैक्टर-ट्राली से भूसा लेने गए थे। वापस घर जाते समय बाड़ीगांव के पास ट्रैक्टर पंचर हो गया था। विजयपाल ने बताया कि पंचर जुड़ाने के लिए सड़क किनारे ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी कर दी थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिवांगी को ट्रैक्टर की सीट पर ही बैठा छोड़ दिया था जबकि विजयपाल व अवनीश नीचे उतर गए थे। सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी थी जिससे ट्रैक्टर-ट्राली पलट गई। शिवांगी गंभीर रूप से घायल हो गईं थी। स्वजन मेडिकल कालेज लेकर गए जहां से बरेली रेफर कर दिया गया था। मंगलवार सुबह लखनऊ ले जाते समय उसकी मृत्यु हाे गई।

    विजयपाल के तीन बच्चों में शिवांगी दूसरे नंबर पर थी। बेटा राज व गाैरेस है। बेटी की मृत्यु से मां गीता देवी कई बार बेसुध हो गईं। प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र गुप्ता ने बताया कि ट्रक खड़ा है। तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।