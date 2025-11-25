शाहजहांपुर: ट्रक हादसे में 7 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। सड़क किनारे खड़े भूसे भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली में सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे सात वर्षीय बच्ची की मृत्यु हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर भाग गया। रामचंद्र मिशन क्षेत्र के अहमदपुर रेती मुहल्ला निवासी विजयपाल अपनी सात वर्षीय बेटी शिवांगी व भतीजे अवनीश के साथ 23 नवंबर को हरदोई के पाली क्षेत्र के कुरसेली गांव ससुराल ट्रैक्टर-ट्राली से भूसा लेने गए थे। वापस घर जाते समय बाड़ीगांव के पास ट्रैक्टर पंचर हो गया था। विजयपाल ने बताया कि पंचर जुड़ाने के लिए सड़क किनारे ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी कर दी थी।

शिवांगी को ट्रैक्टर की सीट पर ही बैठा छोड़ दिया था जबकि विजयपाल व अवनीश नीचे उतर गए थे। सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी थी जिससे ट्रैक्टर-ट्राली पलट गई। शिवांगी गंभीर रूप से घायल हो गईं थी। स्वजन मेडिकल कालेज लेकर गए जहां से बरेली रेफर कर दिया गया था। मंगलवार सुबह लखनऊ ले जाते समय उसकी मृत्यु हाे गई।