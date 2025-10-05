एक दिन की सभापति रिद्धिमा ने शुरू की महाबचत योजना, महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने पर जोर

शाहजहांपुर में रायन स्कूल की छात्रा रिद्धिमा गुप्ता को मिशन शक्ति के तहत एक दिन के लिए जिला सहकारी बैंक का सभापति बनाया गया। उन्होंने प्रबंध समिति की बैठक में भाग लिया और लाडली बहन महाबचत योजना की शुरुआत की। रिद्धिमा ने महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की बात कही। बैंक के सभापति डीपीएस राठौर ने सहकारिता में महिलाओं की भूमिका की सराहना की।

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। मिशन शक्ति अभियान के तहत में कक्षा 11 की छात्रा रिद्धिमा गुप्ता को एक दिन के लिए जिला सहकारी बैंक का सभापति बनाया गया। उन्होंने बैठक की, जिसमें सर्वाधिक सदस्य बनाने वाली एम-पैक्स समितियों को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई। लाडली बहन महाबचत योजना का पोस्टर जारी करते हुए यहां इसका शुभारंभ किया। सभापति का दायित्व मिलने के बाद रायन इंटरनेशल स्कूल की छात्रा रिद्धिमा ने अटल सभागार में हुई प्रबंध समिति की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर समीक्षा की।

रायन की छात्रा को डीसीबी की सभापति की दी गई सांकेतिक जिम्मेदारी सदस्यता अभियान, मुख्यालय के नवीनीकरण, आडिट प्रक्रिया, कर्मचारियों को दिए गए बोनस व पैक्स कंप्यूटराइजेशन की प्रगति पर चर्चा हुई। सर्वाधिक सदस्य बनाने वाली एम-पैक्स समितियों को पुरस्कृत करने की घोषणा की। लाडली बहन महाबचत योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह योजना महिलाओं की शिक्षा, स्वावलंबन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

ये रहे मौजूद जिला सहकारी बैंक के सभापति डीपीएस राठौर ने रिद्धिमा का स्वागत करते हुए कहा कि सहकारिता क्षेत्र में महिलाओं के लिए अपार संभावनाएं हैं। इस दौरान सौरभ द्विवेदी, सोनिया राठौर, अनीता प्रजापति, रत्ना गुप्ता, महिमा चौहान, कौसर फातिमा, दिव्यांशी सिंह, अवनी गुप्ता आदि मौजूद रहीं।

एक दिन की बीईओ बन फरीहा ने एमडीएम की गुणवत्ता सुधारने के दिए निर्देश परिषदीय विद्यालयों में बनने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर हमेशा सवाल उठते हैं।इसमें सुधार के लिए शनिवार को एक दिन की बीईओ बनीं फरीहा ने संबंधितों को निर्देशित किया है। मिशन शक्ति 5.0 के तहत शनिवार को ब्लाक के जूनियर हाई स्कूल जलालाबाद की छात्रा फरीहा को एक दिन का बीईओ बनाया गया।