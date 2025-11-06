शाहजहांपुर: दंपती की मौत पर ग्रामीणों का आक्रोश, 11 घंटे तक मार्ग जाम

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। सोते समय दंपती को जिस ट्रैक्टर ने कुचल दिया था वह कटिया टोला मोहल्ला निवासी सिसेंद्र कुमार के नाम से दर्ज है। चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर निगोही पुवायां मार्ग करीब 11 घंटे तक ग्रामीणों ने जाम रखा। गुरुवार सुबह पुलिस के व संभ्रांत नागरिकों ने समझा जाम खुलवाया।

दंपती की मृत्यु के बाद 11 घंटे तक लगाए रखा जाम निगोही पुवायां मार्ग स्थित सुनारा बुजुर्ग गांव निवासी रामशंकर पत्नी तारा देवी, पोती वंदना के साथ घर में टीन शेड में चारपाई पर सो रहे थे। देर रात करीब 11 बजे पुवायां की ओर जा रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उन्हें कुचल दिया जिससे दंपती की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी।जबकि वंदना का मेडिकल कालेज में इलाज चल रहा है। गु