    शाहजहांपुर: दंपती की मौत पर ग्रामीणों का आक्रोश, 11 घंटे तक मार्ग जाम

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 11:01 AM (IST)

    शाहजहांपुर के पुवायां में ट्रैक्टर से कुचलकर दंपती की मौत के बाद ग्रामीणों ने निगोही-पुवायां मार्ग पर 11 घंटे तक जाम लगाया। गुस्साए ग्रामीणों ने चालक की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने बताया कि ट्रैक्टर सिसेंद्र कुमार के नाम पर दर्ज है। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवाया और मामले की जांच कर रही है।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। सोते समय दंपती को जिस ट्रैक्टर ने कुचल दिया था वह कटिया टोला मोहल्ला निवासी सिसेंद्र कुमार के नाम से दर्ज है। चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर निगोही पुवायां मार्ग करीब 11 घंटे तक ग्रामीणों ने जाम रखा। गुरुवार सुबह पुलिस के व संभ्रांत नागरिकों ने समझा जाम खुलवाया।

    दंपती की मृत्यु के बाद 11 घंटे तक लगाए रखा जाम

     

    निगोही पुवायां मार्ग स्थित सुनारा बुजुर्ग गांव निवासी रामशंकर पत्नी तारा देवी, पोती वंदना के साथ घर में टीन शेड में चारपाई पर सो रहे थे। देर रात करीब 11 बजे पुवायां की ओर जा रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उन्हें कुचल दिया जिससे दंपती की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी।जबकि वंदना का मेडिकल कालेज में इलाज चल रहा है। गु

     

    पुवायां के सुनारा बुजुर्ग गांव में रात सोते समय ट्रैक्टर से कुचलकर दंपती की हो गई थी मृत्यु

     

    स्साए ग्रामीणों ने निगोही पुवायां मार्ग पर जाम लगा दिया था। सीओ प्रवीण मलिक, पुवायां सर्किल के सभी थानों की पुलिस रात भर जाम खुलवाने का प्रयास करती रही। सुबह करीब साढ़े नौ बजे पुलिस व सभ्रांत नागरिकों के समझाने पर जाम खोला गया। ट्रैक्टर कटिया टोला मोहल्ला निवासी सिसेंद्र कुमार के नाम दर्ज है जो ईंट भट्ठे का कर्मचारी है। पुलिस चालक की तलाश कर रही है।