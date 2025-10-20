दीपावली की सुबह यूपी में रोडवेज बस की टक्कर से दो सफाईकर्मियों की मौत, अस्पताल के सामने लगाया जाम
शाहजहांपुर में एक सड़क दुर्घटना में दो सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। एक रोडवेज बस ने सड़क किनारे खड़े तीन कर्मचारियों को टक्कर मार दी, जिसमें से दो की अस्पताल में मृत्यु हो गई। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। मृतकों की पहचान गुड्डू और संतराम के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। लखीमपुर के मोहम्मदी क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े तीन सफाई कर्मचारियों को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। जिससे तीनों लोग घायल हो गए उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भावलखेड़ा में भर्ती कराया गया जहां दो की मृत्यु हो गई। स्वजन ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क पर जाम लगा दिया।
रोजा क्षेत्र के शाहगंज गांव निवासी सफाईकर्मी गुड्डू अपने साथी संतराम के साथ रिश्तेदारी में मोहम्मदी क्षेत्र के गौहरिया गांव गए थे। सोमवार सुबह वे अपने रिश्तेदार, गौहरिया निवासी हरिपाल के साथ सड़क किनारे खड़े थे। बस ने तीनों को टक्कर मार दी।
मोहम्मदी पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भावलखेड़ा पहुंचाया, जहां दो गुड्डू व संतराम को मृत घोषित कर दिया गया। जबकि हरिपाल को राजकीय मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया। स्वजन को जब हादसे की जानकारी हुई तो वह भी भावलखेड़ा पहुंच गए। मोहम्मदी पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोनों शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। रोजा पुलिस समझाने का प्रयास कर रही है।
