शाहजहांपुर में तेज रफ्तार बाइक और वाहन की टक्कर में दो दोस्तों की दर्दनाक मौत, गुरुग्राम में करते थे नौकरी
शाहजहांपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो दोस्तों की मौत हो गई। दोनों गुरुग्राम में नौकरी करते थे और हाल ही में घर आए थे। उनकी तेज रफ्तार बाइक एक अज्ञात वाहन से टकरा गई, जिससे मौके पर ही उनकी जान चली गई। इस घटना से मृतकों के परिवारों में शोक की लहर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। अशोक और अंकित की दोस्ती की गांव में भी मिसाल दी जाती थी। बचपन से दोनों साथ खेले और पढ़े। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अशोक ने गुरुग्राम में नौकरी शुरू की। जब अंकित को काम की जरूरत हुई तो उन्हें भी पास बुला लिया। लगभग पांच वर्ष से दोनों डिलीवरी ब्वॉय का काम कर रहे थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक हादसे ने दोनों की जिंदगी छीन ली।
दीपावली की छुट्टी के बाद बाइक से वापस जाते समय तेज रफ्तार के कारण 265 किमी. दूर हापुड़ में हुए हादसे में वाहन की टक्कर से दोनों की जान चली गई। रतूली गांव निवासी अशोक गुरुग्राम स्थित कंपनी में डिलीवरी ब्वॉय थे। पड़ोस के गांव बरेचा निवासी अंकित भी उनके साथ काम करते थे। दोनों साथ में ही रहते थे। दीपावली पर अवकाश लेकर घर आए थे।
शनिवार देर रात अंकित अपनी बाइक से अशोक के साथ 335 किमी. दूर गुरुग्राम जाने के लिए निकले तो स्वजन ने रोका। कहा कि सुबह चले जाना, लेकिन अशोक ने कहा कि ड्यूटी पर जाना है। जिस पर बाइक को ज्यादा गति में न चलाने की हिदायत देते हुए विदा किया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद हादसे की सूचना आ गई।
रविवार सुबह करीब चार बजे हापुड़ में नये बाईपास पर उपेड़ा फ्लाईओवर के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। जिससे अंकित की मृत्यु हो गई। वहां से निकल रहे लोगों ने घायल अशोक को पुलिस की मदद से अस्पताल भिजवाया जहां कुछ देर बाद उनकी भी सांसे थम गई।
हादसे के करीब एक घंटे बाद जब दोनों के स्वजन को जानकारी हुई। वे लोग हापुड़ के लिए रवाना हो गए। पांच भाइयों में तीसरे नंबर के अशोक के परिवार में पिता रामशरण, मां महेश्वरी देवी हैं। पत्नी छाया देवी व दोनों बेटियों को संभालना मुश्किल हो रहा ा था।
अंकित ने भाभी से किया था विवाह
अंकित अपने तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके बड़े भाई मनोज की चार वर्ष पहले मृत्यु हो गई थी। स्वजन ने मनोज की पत्नी पूनम से ही अंकित का विवाह करा दिया था। अंकित का बेटा निखिल व बेटी दुर्गा है। दूसरे बेटे की मृत्यु से पिता बृजपाल व मां श्रीदेवी का हाल बेहाल है।
