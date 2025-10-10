बस इतने रुपयों के लिए कानूनगो ने खतरे में डाल दी सरकारी नौकरी, एंटी करप्शन टीम के सामने छुट गए पसीने

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। असंक्रमणीय भूमि को संक्रमणीय में दर्ज करने के नाम पर पांच हजार की रिश्वत ले रहे राजस्व निरीक्षक को एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। उसको बरेली ले जाया गया है। तिलहर तहसील के मदनापुर क्षेत्र के नहरोसा गांव निवासी इंद्रजीत की ताई फुल्ला देवी की भूमि असंक्रमणीय में थी, जिसे संक्रमणीय में दर्ज कराने के लिए इंद्रजीत ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके लिए राजस्व निरीक्षक अरविंद सिंह से रिपोर्ट मांगी गई थी।