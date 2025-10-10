बस इतने रुपयों के लिए कानूनगो ने खतरे में डाल दी सरकारी नौकरी, एंटी करप्शन टीम के सामने छुट गए पसीने
शाहजहांपुर में एंटी करप्शन टीम ने राजस्व निरीक्षक अरविंद सिंह को 5000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अरविंद सिंह पर आरोप है कि उन्होंने भूमि को असंक्रमणीय से संक्रमणीय में दर्ज करने के लिए रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने पर टीम ने जाल बिछाकर उन्हें पकड़ लिया और बरेली ले गई।
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। असंक्रमणीय भूमि को संक्रमणीय में दर्ज करने के नाम पर पांच हजार की रिश्वत ले रहे राजस्व निरीक्षक को एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। उसको बरेली ले जाया गया है। तिलहर तहसील के मदनापुर क्षेत्र के नहरोसा गांव निवासी इंद्रजीत की ताई फुल्ला देवी की भूमि असंक्रमणीय में थी, जिसे संक्रमणीय में दर्ज कराने के लिए इंद्रजीत ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके लिए राजस्व निरीक्षक अरविंद सिंह से रिपोर्ट मांगी गई थी।
इसके लिए वह पांच हजार रुपये रिश्वत मांग रहा था। इसको लेकर इंद्रजीत ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की थी। गुरुवार दोपहर टीम के सदस्य बरेली से तिलहर तहसील पहुंचे। इंद्रजीत ने जैसे ही उसे रुपये दिए टीम ने अरविंद को पकड़ लिया। उसके हाथ धुलवाए गए, पानी का रंगीन होने पर आरोपित को अपने साथ लेकर टीम बरेली चली गई।
