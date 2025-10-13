Language
    यूपी के इस शहर में काम आई पुलिस की तरकीब, त्योहार पर नहीं लग रहा जाम

    By Ambuj Kumar Mishra Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 01:07 PM (IST)

    खुटार/शाहजहांपुर में त्योहारों के दौरान जाम से निपटने के लिए भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। पुलिस चालान और जब्ती की कार्रवाई की तैयारी में है, क्योंकि चालक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। व्यापारियों ने छोटे वाहनों को रोकने का आरोप लगाया है, जिससे सामान की ढुलाई में दिक्कत हो रही है। पुलिस का कहना है कि केवल भारी वाहनों को रोका जा रहा है और व्यापारियों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी।

    पुलिस ने लगवाए नो एंट्री के बोर्ड, व्यापारियों का आरोप छोटे वाहन भी रोक रहे

    संवाद सूत्र, जागरण, खुटार/शाहजहांपुर। त्योहार में नगर में जाम की समस्या से निजात के लिए भारी वाहनों का प्रवेश रोक दिया गया है। नो एंट्री के बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। हालांकि चालक मनमानी करते हुए वाहन नगर में ला रहे हैं, जिस कारण जाम की स्थिति बन रही है। इससे निपटने के लिए पुलिस चालान व सीज करने की कार्रवाई की तैयारी में है।

    अतिक्रमण व सकरी सड़कों के कारण नगर में आए दिन जाम लगता है। त्याेहार में स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाती है, जिस कारण ग्राहकों के साथ ही व्यापारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इससे निपटने के लिए पुलिस ने अटल चौराहा और तिकुनिया से मुख्य बाजार को आने वाली सड़क पर बीडीआर ईंट भट्टे के पास नो एंट्री का बोर्ड लगाकर बड़े वाहनों का प्रवेश नगर में रोकना शुरू कर दिया है, जिससे काफी हद तक राहत मिली है।

     

    छोटे वाहनों को भी रोकने का आरोप

     

    हालांकि व्यापारियों ने पुलिसकर्मियों पर भारी वाहनों की आड़ में छोटे वाहनों के प्रवेश को भी रोकने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सामान को ई रिक्शा और ठेले के जरिए दुकान तक पहुंचाने में खर्च अधिक आ रहा है। इस पर पुलिस को ध्यान देना चाहिए। प्रभारी निरीक्षक आरके रावत ने बताया कि भारी वाहनों का प्रवेश ही रोका जा रहा है। छोटे वाहनों का आवागमन सुचारू है। व्यापारियों को दिक्कत नहीं होने दी जाएगी।

    अटल चौराहा पर तैनात पुलिसकर्मी अपनी मनमानी करते हैं। छोटे वाहनों को भी अंदर नहीं देते हैं। जिस कारण काफी दिक्कत हो रही है। अवनीश गुप्ता, व्यापारी



    पुलिस को चाहिए कि छोटे वाहनों को न रोका जाए। जाम न लगे इसके लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाकर काम किया जाए। व्यापारी सहयोग के लिए तैयार हैं।
    गुरसेवक सिंह, व्यापारी नेता