यूपी के इस शहर में काम आई पुलिस की तरकीब, त्योहार पर नहीं लग रहा जाम

हालांकि व्यापारियों ने पुलिसकर्मियों पर भारी वाहनों की आड़ में छोटे वाहनों के प्रवेश को भी रोकने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सामान को ई रिक्शा और ठेले के जरिए दुकान तक पहुंचाने में खर्च अधिक आ रहा है। इस पर पुलिस को ध्यान देना चाहिए। प्रभारी निरीक्षक आरके रावत ने बताया कि भारी वाहनों का प्रवेश ही रोका जा रहा है। छोटे वाहनों का आवागमन सुचारू है। व्यापारियों को दिक्कत नहीं होने दी जाएगी।



अटल चौराहा पर तैनात पुलिसकर्मी अपनी मनमानी करते हैं। छोटे वाहनों को भी अंदर नहीं देते हैं। जिस कारण काफी दिक्कत हो रही है। अवनीश गुप्ता, व्यापारी







पुलिस को चाहिए कि छोटे वाहनों को न रोका जाए। जाम न लगे इसके लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाकर काम किया जाए। व्यापारी सहयोग के लिए तैयार हैं।

गुरसेवक सिंह, व्यापारी नेता