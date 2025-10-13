शाहजहांपुर में युवती से कैफे में दुष्कर्म, अश्लील वीडियो भी बनाया; हिरासत में आरोपित युवक

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर सदर क्षेत्र के एक मुहल्ला निवासी युवती ने प्राथमिकी पंजीकृत कराई। कहा मुहल्ले का ही प्रिंस रावत नाम का युवक उसे एक कैफे में लेकर गया था। आरोप है कि वहां उसके साथ दुष्कर्म किया इसके बाद वीडियो बना ली। युवती ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि आरोपित को हिरासत में ले लिया गया है। प्रभारी निरीक्षक अरविंद सिंह चौहान ने बताया कि प्रकरण की जांच कराई जा रही है। तहरीर के आधार पर प्राथमिकी पंजीकृत करवा दी गई है।

बाल पकड़कर महिला को घसीटा शाहजहांपुर। एक महिला की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। बाल पकड़कर उसे घसीटता गया। जिसका वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया गया। सिंधौली क्षेत्र के पैना खुर्द गांव निवासी सुमन का गांव के ही कुछ लोगों से विवाद चल रहा है। सुमन के खेत पर दूसरे पक्ष ने फसल बो दी थी। जिसे कटाने को लेकर विवाद हो गया था। विवाद बढ़ने पर मारपीट होने लगी। सुमन को जमीन पर गिराकर पिटाई कर दी। इसके बाद बाल पकड़कर काफी दूर तक घसीटता भी।