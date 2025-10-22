शाहजहांपुर में सड़क पर गुंडागर्दी: बाइक टकराने के बाद मदनापुर थाने के पास चले लात-घूंसे, कपड़े फाड़े

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। मदनापुर थाने के पास बाइक में टक्कर लगने पर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर लात-घूंसे चलने लगे। बेल्टों से भी पिटाई की गई। इसके बाद कपड़े फाड़ दिए गए। किसी ने वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया।

बाइक में टक्कर लगने पर हुआ विवाद, वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित दीपावली पर सरेराह मारपीट होने पर अफरा-तफरी मच गई। मदनापुर क्षेत्र के नया गांव नारायणपुर निवासी विजय ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि वह सोमवार को कस्बे में बाइक से आये थे। शाम करीब छह बजे मुख्य बाजार में शिवम उसके भाई सूरज व आकाश ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। विजय ने जब विरोध किया तो इन तीनों ने बीच सड़क पर लात-घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। बेल्टों से भी पिटाई की। इसके बाद कपड़े फाड़ दिए।

शुरुआत में कुछ लोगों ने बीच-बचाव करने का भी प्रयास किया लेकिन जिस तरह से थाने से चंद कदम दूरी पर सरेराह लात-घूंसे चल रहे थे उसे देखकर लोग पीछे हट गए। करीब आधा घंटे तक हंगामा चलता रहा जिससे वहां अफरा-तफरी का माहौल रहा।