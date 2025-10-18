विद्यार्थियों के साथ धरने पर बैठे प्रधानाध्यापक, 28 हजार का विवरण अपलोड करने के दबाव का आरोप
शाहजहांपुर के एक संविलियन विद्यालय में प्रधानाध्यापक शोभित श्रीवास्तव छात्रों के साथ धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि विभाग द्वारा 2 हजार रुपये के सामान के बदले 28 हजार रुपये का विवरण पोर्टल पर अपलोड करने का दबाव बनाया जा रहा है। नगर शिक्षाधिकारी के समझाने पर धरना समाप्त हुआ और पढ़ाई फिर से शुरू हुई। प्रधानाध्यापक ने विद्यालय की अन्य समस्याओं पर भी ध्यान न देने का आरोप लगाया।
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। संविलियन विद्यालय में लैब के लिए दो हजार रुपये मूल्य का सामान भेजा गया, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने 28 हजार रुपये का खर्च बताते हुए पोर्टल पर विवरण भरने का दबाव बनाया, जिसके विरोध में प्रधानाध्यापक शोभित श्रीवास्तव विद्यार्थियों के साथ धरने पर बैठ गए। नगर शिक्षाधिकारी के समझाने पर वह शांत हुए और दोबारा पढ़ाई शुरू हुई।
संविलियन विद्यालय सरायकाइयां में तैनात प्रभारी प्रधानाध्यापक शोभित श्रीवास्तव ने बताया कि विद्यालय में लर्निंग बाइ डूइंग के तहत लैब के लिए जरूरी उपकरण, फर्नीचर आदि सामान खरीदा गया था, लेकिन यहां पर पूरा नहीं भेजा नहीं गया।
जो उनको प्राप्त हुआ उसका मूल्य लगभग दो रुपये था, लेकिन नगर शिक्षाधिकारी कार्यालय से लगातार 28 हजार रुपये का सामान प्राप्त करने का विवरण विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने का दबाव बनाया जा रहा था।
इसको लेकर उन्होंने कई बार विभागीय प्रार्थना पत्र भी दिए, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। हैंडपंप से गंदा पानी आने सहित विद्यालय की अन्य समस्याओं पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसलिए मजबूरन उन्होंने विद्यार्थियों के साथ धरना शुरू कर दिया।
वहीं नगर शिक्षा अधिकारी नागेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर प्रधानाध्यापक से बात की। कहा कि जो वास्तविक सामान विद्यालय पहुंचा है उसका ही विवरण अपलोड कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि चार वर्ष पूर्व लैब के लिए सामान भेजा गया था। कम सामान मिलने को लेकर प्रधानाध्यापक ने कोई जानकारी नहीं दी। जब पोर्टल पर विवरण उपलब्ध कराने के लिए कहा तो उन्होंने धरना शुरू कर दिया।
