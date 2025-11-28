हाईवे पर कार से टकराने से एंबुलेंस सवार गर्भवती महिला की मौत, पति व जेठानी घायल

Language
    By Ambuj Kumar Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 05:03 PM (IST)

    गर्भवती महिला को प्रसव के लिए एंबुलेंस से बरेली ले जाते समय लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार से टक्कर हो गई। दर्द से कराह रही महिला की मृत्यु हो गई, जबकि पति व जेठानी घायल हो गए। अन्य लोग बाल-बाल बच गए।

    संवाद सूत्र, मीरानपुर कटरा। गर्भवती महिला को प्रसव के लिए एंबुलेंस से बरेली ले जाते समय लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार से टक्कर हो गई। दर्द से कराह रही महिला की मृत्यु हो गई, जबकि पति व जेठानी घायल हो गए। अन्य लोग बाल-बाल बच गए।

    मदनापुर के गिरधरपुर गांव निवासी नेमवीर यादव की पत्नी सुशीला गर्भवती थी। गुरुवार को प्रसव पीड़ा होने पर स्वजन उन्हें शहर के एक अस्पताल लेकर गए।

    वहां डेढ़ घंटे तक उपचार के बाद उन्हें बरेली के लिए रेफर कर दिया गया। निजी एंबुलेंस से स्वजन सुशीला को बरेली लेकर जा रहे थे। साथ में पति नेमवीर, जेठानी भगवानश्री, देवर उमेश, राकेश थे। मीरानपुर कटरा के रमापुर दक्षिणी गांव के पास लिंक माह से हाईवे पर आ रही कार से पीछे से टक्कर हो गई। जिससे सुशीला की मृत्यु हो गई, जबकि नेमवीर व भगवानश्री घायल हो गए।

    अन्य लोग बाल-बाल बच गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुशील के तीन बच्चे बेटा साकार, बेटी बीनू व शालू हैं, जिनके सिर से मां का साया छिन गया। प्रभारी निरीक्षक जुगल किशोर पाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।