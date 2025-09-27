Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शाहजहांपर में ट्रांसफार्मर पर बंदर के कूदने से 3 घंटे तक बिजली सप्लाई रही ठप

    By Ajay Yadav Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 03:02 PM (IST)

    शनिवार सुबह शाहजहांपुर में एक ट्रांसफार्मर पर बंदर कूदने से तीन घंटे तक बिजली गुल रही। पक्का तालाब इलाके में हुई इस घटना के बाद बिजली विभाग ने फाल्ट ठीक कर आपूर्ति बहाल की। वहीं केबल बदलने के कारण पुलिस लाइंस फीडर भी तीन घंटे बंद रहा जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी हुई।

    prefferd source google
    Hero Image
    ट्रांसफार्मर पर बंदर कूदने से तीन घंटे बंद रही बिजली। जागरण

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर । ट्रांसफार्मर पर बंदर कूदने से शनिवार सुबह तीन घंटे तक बिजली सप्लाई बंद रही। बंदर भी बाल बाल बच गया। वहीं केबल बदलने के लिए पुलिस लाइंस फीडर को तीन घंटे के लिए बंद किया गया। जिस वजह से उपभोक्ताओं को परेशान होना पड़ा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिजली सप्लाई ठप

    शहर के पक्का तालाब के पास रखे ट्रांसफार्मर पर सुबह करीब पांच बजे बंदर कूद पड़ा जिस वजह से सप्लाई बंद हो गई। उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। करीब एक घंटे बाद पहुंचे कर्मचारियों ने करीब आठ बजे फाल्ट ठीक के सप्लाई को शुरू कराया गया।

    वहीं, निगोही रोड उपकेंद्र के पुलिस लाइंस फीडर को सुबह 10 बजे बंद कराया गया। कर्मचारियों ने केबल बदलने का काम किया। अपराह्न करीब एक बजे सप्लाई को शुरू कराया गया। इसी तरह कई अन्य जगह फाल्ट व ट्रिपिंग की वजह से सप्लाई प्रभावित रही।