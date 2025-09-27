शाहजहांपर में ट्रांसफार्मर पर बंदर के कूदने से 3 घंटे तक बिजली सप्लाई रही ठप

शनिवार सुबह शाहजहांपुर में एक ट्रांसफार्मर पर बंदर कूदने से तीन घंटे तक बिजली गुल रही। पक्का तालाब इलाके में हुई इस घटना के बाद बिजली विभाग ने फाल्ट ठीक कर आपूर्ति बहाल की। वहीं केबल बदलने के कारण पुलिस लाइंस फीडर भी तीन घंटे बंद रहा जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी हुई।

बिजली सप्लाई ठप शहर के पक्का तालाब के पास रखे ट्रांसफार्मर पर सुबह करीब पांच बजे बंदर कूद पड़ा जिस वजह से सप्लाई बंद हो गई। उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। करीब एक घंटे बाद पहुंचे कर्मचारियों ने करीब आठ बजे फाल्ट ठीक के सप्लाई को शुरू कराया गया।