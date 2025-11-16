दबिश के बाद भी लुटेरों को नहीं पकड़ पाई पुलिस, दो आरोपितों को दबोच ले गई लखनऊ STF टीम
पुलिस की दबिश के बावजूद लुटेरों को पकड़ने में असफलता मिली, जिसके बाद लखनऊ STF टीम ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिससे लूट के मामले में और खुलासे होने की संभावना है।
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। सहकारी संघ के सचिव नरेंद्र कुमार से छह नवंबर को हुई तीन लाख रुपये की हुई लूट के मामले में स्थानीय पुलिस व एसओजी दबिश ही देती रहीं। एसटीएफ की लखनऊ टीम ने यहां आकर दो लुटेरों धर दबोचे। उनके पास से नकदी, तमंचा आदि बरामद किया है। चौक कोतवाली क्षेत्र के आनंदपुरम कॉलोनी निवासी नरेंद्र कुमार चांदापुर सहकारी संघ समिति पर सचिव हैं।
छह नवंबर को वह खाद बिक्री के तीन लाख रुपये बैग में रखकर अपने साथी आदित्य सक्सेना के साथ घर जा रहे थे। सेहरामऊ दक्षिणी के सरौरा गांव व रामचंद्र मिशन क्षेत्र के बिजलापुर गांव के बीच में दो बाइक पर सवार पांच बदमाशों ने उनकी बाइक में टक्कर मारने के बाद रुपये समेत अन्य अभिलेख लूट लिए थे।
एसपी ने लुटेरों को पकड़ने के लिए एसओजी समेत चार टीमें लगाई थी लेकिन यहां की पुलिस लुटेरों को पकड़ नहीं सकी। रविवार काे एसटीएफ लखनऊ ने चांदापुर गांव के पास से ही दो लुटेरों को पकड़ लिया।
आरोपितों ने अपना नाम हरदोई के पाली क्षेत्र के हडहा मलकापुर गांव निवासी रवि मिश्रा व अल्हागंज के सपहा गांव निवासी गोपाल उर्फ मनीष ठाकुर बताया। 25 हजार नकदी, तमंचा, खाद स्टाक रजिस्टर आदि बरामद किया है। जबकि इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही हैं।
