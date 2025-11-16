दबिश के बाद भी लुटेरों को नहीं पकड़ पाई पुलिस, दो आरोपितों को दबोच ले गई लखनऊ STF टीम

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। सहकारी संघ के सचिव नरेंद्र कुमार से छह नवंबर को हुई तीन लाख रुपये की हुई लूट के मामले में स्थानीय पुलिस व एसओजी दबिश ही देती रहीं। एसटीएफ की लखनऊ टीम ने यहां आकर दो लुटेरों धर दबोचे। उनके पास से नकदी, तमंचा आदि बरामद किया है। चौक कोतवाली क्षेत्र के आनंदपुरम कॉलोनी निवासी नरेंद्र कुमार चांदापुर सहकारी संघ समिति पर सचिव हैं।

छह नवंबर को वह खाद बिक्री के तीन लाख रुपये बैग में रखकर अपने साथी आदित्य सक्सेना के साथ घर जा रहे थे। सेहरामऊ दक्षिणी के सरौरा गांव व रामचंद्र मिशन क्षेत्र के बिजलापुर गांव के बीच में दो बाइक पर सवार पांच बदमाशों ने उनकी बाइक में टक्कर मारने के बाद रुपये समेत अन्य अभिलेख लूट लिए थे।